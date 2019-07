Akira Anime-Serie von Katsuhiro Otomo zum Manga-Klassiker in Arbeit

Fans des kultigen Akira-Manga und -Anime von Katsuhiro Otomo dürfen sich auf Nachschub freuen: In den 1980er Jahren verfilmt Otomo seinen Manga als wegweisenden Anime selbst. Und während Hollywood an einer Realverfilmung für 2021 arbeitet, hält Otomo nun eine Überraschung für die Fans bereits: Eine Akira Anime-Serie sei in Arbeit.

Im Rahmen der Anime-Expo stellte Katsuhiro Otomo seine Pläne dem Publikum vor. Gemeinsam mit dem Sunrise Studio möchte er seinen Manga (1982 bis 1990) erstmals als Anime-Serie verfilmen und dabei weiter gehen, als der erste Film je kam.

Im Gegensatz zur Serie hatte der erste Akira-Film nicht die komplette Geschichte des Mangas zeigen können, was hauptsächlich am recht knappen Budget lag. Nach dem durchschlagenden Erfolg des Films, der in den 90er Jahren auch hierzulande einen regelrechten Hype von Mangas und Animes auslöste, möchte es Otomo noch einmal wissen. Seine neue Anime-Serie soll nun die kompletten Akira Manga-Reihe verfilmen. Ein Release-Termin steht aber noch nicht fest.

Anime-Klassiker Akira erstmals auf 4K UHD

Darüber hinaus kündigt Sunrise Studio für nächstes Jahr eine 4K-Remastering des Anime-Klassikers Akira an, der am 24. April 2020 in Japan erscheinen wird. Wann er hierzulande rauskommt, steht noch aus. Bislang ist der Anime auf DVD und Blu-ray erhältlich.

Im Jahr 2021 soll dann endlich die schon seit Jahren geplante Realverfilmung von Regisseur Taika Waititi für Warner in den Kinos erscheinen.

Katsuhiro Otomos neuestes Werk Orbital Era

Katsuhiro Otomo (Steamboy) bleibt inzwischen nicht untätig: Neben der Akira Anime-Serie kündigt er ein weiteres Filmprojekt namens Orbital Era an, das aber nichts mit dem Manga gemein hat. Der Science-Fiction-Film handelt von einer Gruppe junger Kolonisten, die auf einem entfernten Planeten leben. Einen ersten Teaser-Trailer gibt es bereits.