Da ist selbst Alan überrascht, wie cool dieser Spielemoment ist. Und endlich könnt ihr ihm immer und immer wieder bei Spotify lauschen.

Show meeee the Champion of Liiiiight, lalalalaaaa - oh, Verzeihung, hab' euch gar nicht gesehen. Was ich da singe? Ach, nur den besten Ohrwurm des Spielejahres 2023! Denn endlich gibt es das beste Kapitel von Alan Wake 2 auf YouTube und Spotify ... und das muss ich jetzt jedem erzählen! Ja, auch meinem Sushi-Lieferanten!

Vorsicht vor Spoilern: Wenn ihr das Action-Horrorspiel noch nicht gespielt habt, dann solltet ihr das a.) auf jeden Fall noch tun und b.) diesen Artikel vielleicht erstmal überspringen. Denn es geht hier nicht nur um den Soundtrack, sondern um das beste Kapitel und den besten Spielemoment, den ich seit Jahrzehnten erlebt habe.

Herald of Darkness endlich auf Spotify

Den Musical-Song »Herald of Darkness« aus dem Kapitel Initiation 4 gibt es ganze drei Wochen nach Release von Alan Wake 2 endlich auf Spotify - und das gleich in drei Varianten:

Außerdem findet ihr die wundervollen Tanzeinlagen von Old Gods of Asgard, Alan Wake, Mr. Door und Alex Casey jetzt auch als Musikvideo auf YouTube:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Warum ist das cool?

Wer Entwickler Remedy kennt, hat auch bei Alan Wake 2 einfach nur auf das obligatorische Musiklevel gewartet. Und mit Initiation 4: We Sing haben die Jungs und Mädels auch sowas von abgeliefert!

In dem Kapitel betritt der Schriftsteller am Dunklen Ort die Talkshow »In Between with Mr. Doors« und findet sich mitten in einem Musical über sein eigenes Leben. Die fiktive Band Old Gods of Asgard - die von der echten, finnischen Band Poets of the Fall (große Empfehlung!) gespielt wird - verzaubert Spielerinnen und Spieler mit virtuosen E-Gitarren-Klängen, rhythmischen Schlagzeugschlägen und einem hartnäckigen Ohrwurm, den ihr nicht so leicht wieder loswerdet. Und Sam Lake gibt es als Background-Tänzer - muss ich wirklich mehr erklären?

Wenn ihr mehr darüber lesen wollt, wie grandios ich dieses Kapitel finde, dann verlinke ich hier mal ganz unauffällig auf meine Kolumne:

Habt ihr den Song auch schon 50.000 Mal angehört? Warum nicht? Aber die Stelle in Alan Wake 2 habt ihr ja bestimmt schon gespielt! Erzählt mir doch gerne in den Kommentaren, wie sie euch gefallen hat. Außerdem suche ich Freiwillige, die mit mir ein vollwertiges Alan-Wake-Musical auf die Beine stellen wollen. Casting-Bewerbungen bitte an mich schicken, danke!