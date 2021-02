Nachdem uns der Aldi-PC Erazer Hunter X10 wegen der Grafikkarte aus der letzten Generation (RTX 2000) und einem recht hohen Preis zuletzt nicht so überzeugt hat, legt Aldi ab dem 25. Februar nach: Dann kommt der Erazer Engineer X10 mit RTX-3000-GPU zum Discounter.

Der Erazer Hunter X10 ist derzeit übrigens wieder im Aldi-Shop verfügbar, den Kauf können wir euch aber nicht empfehlen. Auf die allgemeinen Gründe gehen wir im unten verlinkten Artikel näher ein. Erschwert wird die Situation außerdem durch das neue Angebot, das sich absolut sehen lassen kann.

Alter Aldi-PC gegen neuen Aldi-PC

Warum uns der neue Aldi-Rechner deutlich besser gefällt, zeigt allein die unten folgende Gegenüberstellung der Komponenten. Aldi geht beim Engineer X10 zwar (noch) nicht so genau darauf ein wie beim Hunter X10, die entscheidende Hardware kennen wir aber bereits.

Demnach fällt sowohl das Preis-/Leistungsverhältnis aus Spielersicht deutlich besser aus als auch die Performance. Während der Core i7 10700 in Spielen höchstens minimal langsamer ist als der Core i9 10900K, hat die RTX 3070 die Nase gegenüber der RTX 2080 Super klar vorne.

In unserem aktuellen Grafikkarten-Testsystem liegt die RTX 3070 im Schnitt etwa 14 Prozent vor der RTX 2080 Super. Gleichzeitig ist der neue Rechner deutlich günstiger: Statt 2.299 Euro kostet er mit 1.499 Euro satte 800 Euro weniger.

Aktuelle Gaming-PCs bei Aldi im Vergleich:

Bezeichnung Medion Erazer Hunter X10 Medion Erazer Engineer X10 Preis 2.299 Euro 1.499 Euro Prozessor Intel Core i9 10900K Intel Core i7 10700 Grafikkarte Zotac Geforce RTX 2080 Super Geforce RTX 3070 Mainboard MSI MPG Z490 Gaming Edge WiFi unbekannt Datenträger #1 1,0 TByte PCIe SSD 1,0 TByte PCIe SSD Datenträger #2 1,0 TByte HDD unbekannt Arbeitsspeicher 32,0 GByte DDR4-3200 32,0 GByte DDR4-2933 Wasserkühlung Alphacool Eisbaer 240 unbekannt Netzteil Seasonic Focus Plus Gold (SSR-750FX) unbekannt Betriebssystem Windows 10 Home Windows 10 Home Gehäuse In Win 101 In Win 303

Wieso ist der neue Aldi-PC so viel günstiger?

Der Engineer X10 spart aus Spielersicht an den richtigen Stellen. So ist der Core i9 10900K mit etwa 480 Euro deutlich teurer als der Core i7 10700 für 280 Euro, ohne in Spielen große Vorteile zu bieten.

Ein Mainboard für 200 Euro und eine Wasserkühlung braucht man als Spieler ebenso wenig zwingend wie eine zusätzliche Festplatte mit 1,0 TByte. Besonders bemerkenswert ist das Angebot aber mit Blick auf die neue Geforce RTX 3070.

Bei Ebay macht die GPU allein fast zwei Drittel des Preises vom Aldi-Rechner aus: Dort ist die RTX 3070 momentan für etwa 850 Euro zu haben. Die Preisentwicklung zeigt gleichzeitig weiter nach oben, worauf wir in der folgenden News nähe eingehen:

Das dürfte dazu führen, dass der Aldi-PC extrem schnell ausverkauft sein wird. Offiziell startet der Verkauf am 25. Februar um 8:00 Uhr.

Für wen lohnt sich der neue Gaming-PC von Aldi?

Der neue Aldi-PC ist damit aus unserer Sicht grundsätzlich ein gutes Angebot, er lohnt sich allerdings nicht für jeden Spieler. Wir empfehlen euch den Kauf primär unter den folgenden Bedingungen:

Ihr spielt mindestens in WQHD-Auflösung (2560x1440)

Ihr besitzt eine Grafikkarte, die spürbar langsamer ist als die RTX 3070 (AMD: ca. bis Radeon RX 5700 XT, Nvidia: ca. bis RTX 2060 Super)

Ihr legt Wert auf hohe FPS-Zahlen oberhalb von 60 Bildern pro Sekunde

Ihr spielt auch grafisch anspruchsvolle neue Titel

Das sind allerdings nur grobe Richtlinien. Im Einzelfall kann sich der Kauf je nach Spielgewohnheiten und generellen Vorlieben auch unter anderen Bedingungen lohnen. Welche Hardware wir allgemein für das Zusammenspiel mit der RTX 3070 empfehlen, erfahrt ihr im folgenden Plus-Guide:

Falls ihr über einen Kauf des Aldi-PCs nachdenken solltet, drücken wir euch jedenfalls schon mal die Daumen - ihr werdet wohl nicht nur flott sein, sondern auch viel Glück haben müssen.