Bei Aldi gibt es gerade zwei richtig gute Gaming-PCs, kaufen solltet ihr sie dennoch nicht

Der Discounter Aldi bietet schon seit Jahrzehnten Gaming-Rechner zum Verkauf an. Früher galten die Geräte als Inbegriff des Billig-Computers, mittlerweile haben die Aldi-PCs dieses Image jedoch längst abgelegt.

Die Maschinen stammen von Medion und sind eigentlich so gut wie immer eine Empfehlung wert. Doch wie ist das bei den aktuellen Angeboten im Online-Shop? Dort finden sich der Medion Erazer Engineer P10 mit Intel Core i5 11400 und Nvidia Geforce RTX 3060 Ti für 1.300 Euro und der Medion Erazer Engineer X20 mit Intel Core i7 12700K und Nvidia Geforce RTX 3070 für 2.000 Euro. Sind die Angebote ebenfalls gut?

262 49 Grafikkarten 2022 im Vergleich Über 50 GPUs im großen Leistungs-Ranking

Um die Frage zu klären, werfen wir einen Blick auf die einzelnen Komponenten und überprüfen anhand des Preisvergleichsportals Geizhals.de, ob wir die Komplett-Rechner selbst günstiger zusammenbauen könnten:

Medion Erazer Engineer P10

Mainboard: unbekannt – ca. 100 Euro

unbekannt – ca. 100 Euro Prozessor: Intel Core i5 11400 – ca. 170 Euro

Intel Core i5 11400 – ca. 170 Euro Grafikkarte: Nvidia Geforce RTX 3060 Ti LHR – ca. 630 Euro

Nvidia Geforce RTX 3060 Ti LHR – ca. 630 Euro Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4-2933 – ca. 75 Euro

16 GB DDR4-2933 – ca. 75 Euro Netzteil: unbekannt – ca. 75 Euro

unbekannt – ca. 75 Euro M.2-SSD: 1 TB – ca. 75 Euro

1 TB – ca. 75 Euro HDD: 2 TB – ca. 45 Euro

2 TB – ca. 45 Euro Gehäuse: In Win 303 – ca. 110 Euro

In Win 303 – ca. 110 Euro Maus und Tastatur: ca. 50 Euro

ca. 50 Euro Betriebssystem: Windows 11 Home - ca. 20 Euro

In Summe kommen wir so auf 1.350 Euro. Etwaige Versandkosten sowie die Montage sind darin allerdings nicht enthalten, während der Aldi-PC für 1.300 Euro komplett aufgebaut und inklusive Versand zu euch kommt. Das Angebot ist also richtig gut und geht noch bis zum 5. Juni 2022 oder solange der Vorrat reicht.

Was könnt ihr mit Blick auf die Performance erwarten?

Die Nvidia Geforce RTX 3060 Ti ist seit ihrem Release Ende 2020 eine der besten Grafikkarten für das Spielen in Full HD (1.920 x 1.080 Pixel). Es gibt leistungsstärkere Modelle von Nvidia und AMD in Form von RTX 3070 respektive RX 6700 XT und darüber hinaus. Die sind allerdings eher für das Spielen in WQHD/QHD (2.560 x 1.440 Pixel) und höher ausgelegt.

Der Intel Core i5 11400 mit sechs Kernen und zwölf Threads samt einer Taktrate von 2,6 bis 4,4 GHz liefert für Full HD außerdem mehr als ausreichend Performance. Sechs Kerne sind auch in Zeiten von bis zu 16 Kernen und 32 Threads (Ryzen 9 5950X) für Normalanwender in den meisten Anwendungsszenarien genug.

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Starke Komplett-PCs von MEDION kaufen

Medion Erazer Engineer X20

Mainboard: Gigabyte Z690M Aorus Elite AX – ca. 240 Euro

Gigabyte Z690M Aorus Elite AX – ca. 240 Euro Prozessor: Intel Core i7 12700K – ca. 405 Euro

Intel Core i7 12700K – ca. 405 Euro Wasserkühlung: Cooler Master MasterLiquid ML120L - ca. 55 Euro

Cooler Master MasterLiquid ML120L - ca. 55 Euro Grafikkarte: Nvidia Geforce RTX 3070 LHR – ca. 690 Euro

Nvidia Geforce RTX 3070 LHR – ca. 690 Euro Arbeitsspeicher: 32 GB Kingston Fury @3.200 MHz – ca. 155 Euro

32 GB Kingston Fury @3.200 MHz – ca. 155 Euro Netzteil: unbekannt – ca. 80 Euro

unbekannt – ca. 80 Euro M.2-SSD: 1 TB - ca. 75 Euro

1 TB - ca. 75 Euro HDD: 1 TB – ca. 35 Euro

1 TB – ca. 35 Euro Gehäuse: InWin – ca. 150 Euro

InWin – ca. 150 Euro Maus: unbekannt – ca. 25 Euro

unbekannt – ca. 25 Euro Betriebssystem: Windows 11 Home - ca. 25 Euro

In Summe kommen wir so auf 1.935 Euro. Versandkosten und Montage sind im Gegensatz zum Aldi-Rechner (2.000 Euro) allerdings nicht inklusive. Das Angebot ist zwar Ok, wenngleich mit Blick auf den Preis auch nicht ganz so gut wie der Erazer P10. Es gilt noch bis zum 5. Juni 2022 oder solange der Vorrat reicht.

Was könnt ihr mit Blick auf die Performance erwarten?

Die Nvidia Geforce RTX 3070 ist laut GameStar-Test rund zwölf Prozent schneller als die RTX 3060 Ti. Am besten eignet sie sich für das Spielen in WQHD/QHD (2.560 x 1.440 Pixel).

Der Intel Core i7 12700K ist mit acht Performance- und vier Effizienzkernen und einer Taktrate von bis zu 5,0 GHz ein spürbares Upgrade im Vergleich zum Core i5 11400 - zumindest was das Arbeiten im Alltag anbelangt. Hier profitiert ihr von mehr Kernen beispielsweise beim Rendern von Videos oder wenn ihr besonders viele Programme gleichzeitig nutzt. Beim Spielen halten sich die Vorteile jedoch in Grenzen.

Eine Kaufempfehlung gibt es dennoch nicht

Obwohl beide Aldi-Rechner für ihr Geld einiges bieten und ihr sie praktisch nicht oder kaum selbst günstiger zusammenbauen könnt, raten wir euch vom Kauf ab. Denn noch in diesem Jahr erwarten wir mit RTX 4000 und RX 7000 neue Grafikkarten-Generationen von Nvidia und AMD. Neue Prozessoren sollen ebenfalls gegen Ende des Jahres erscheinen. Es ist davon auszugehen, dass ihr dann für das gleiche Geld schlicht mehr Leistung bekommt als jetzt - oder für weniger Geld dieselbe Performance.

71 5 Mehr zum Thema Gibt es Grafikkarten demnächst wieder zur UVP?

Anders sieht das natürlich aus, falls ihr unbedingt jetzt einen komplett neuen PC benötigt. Dann sind die beiden Angebote durchaus eine Überlegung wert.

Wie findet ihr die beiden Angebote? Lohnen sie sich, oder sollte man generell lieber warten, wenn neue Grafikkarten- und Prozessoren-Generationen so kurz bevorstehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!