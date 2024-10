In Rekordzeit: Der Kino-Schocker Alien Romulus bekommt nach starken Zuschauerzahlen einen Nachfolger

Solltest ihr einen dieser Kerle sehen: Rennt! Bildquelle: 20th Century Studios/Disney

Ganze 45 Jahre lang verfolgen uns die Xenomorph aus der Alien-Reihe schon in unseren Träumen. 1979 brachte der spätere Gladiator-Regisseur Ridley Scott das parasitäre Lebewesen das erste Mal auf die Leinwand. Seitdem folgten eine ganze Reihe an Filmen und sogar Videospielen.

Mit Alien: Romulus kam am 15. August 2024 der siebte Teil der Sci-Fi-Reihe in die Kinos. Jetzt gibt Steve Asbell, der Chef von 20th Century Studios, selbst bekannt: Es wird bereits an einer Fortsetzung gearbeitet!

Die Xenomorph werden auch weiterhin nach unserem Leben trachten

In einem Interview mit The Hollywood Reporter macht Asbell ein Statement, das unmissverständlich deutlich macht: Die Alien-Reihe ist noch längst nicht fertig! Konkret sagt er dazu:

Wir arbeiten gerade an einer Idee für eine Fortsetzung. Wir haben den Deal mit Fede [Alvarez] noch nicht ganz abgeschlossen, aber das werden wir. Er hat eine Idee, an der wir arbeiten. Die beiden Überlebenden, Rain und Andy, gespielt von Cailee Spaeny und David Jonsson, waren echte Highlights des Films. Und so denke ich immer: »Wow, wo wollen die Leute sie als Nächstes sehen?« Wir wissen, dass es Außerirdische geben wird. Wir wissen, dass es großartige Horrorszenarien geben wird. Aber ich habe mich in beide [Charaktere] verliebt und ich möchte sehen, wie ihre Geschichte weitergeht.

Alien vs. Predator 1 und 2 gehören zwar nicht dem offiziellen Kanon der Alien-Reihe an, aber auch hier schließt Asbell nicht aus, dass es weitere Filme geben könnte. Dazu äußert er sich wie folgt:

Es wäre nicht so, wie du es dir vorstellst. Das ist der Punkt. Es wird nicht so sein, dass die Filme einfach Alien vs. Predator heißen oder so sind wie die Originalfilme. Wenn wir das machen, werden sie organisch aus diesen beiden Franchises entstehen. Sie werden mit Charakteren fortgesetzt, die wir lieben und diese Charaktere werden sich zusammentun … vielleicht. Aber so weit sind wir noch nicht. Und wir werden es nicht einfach so herausposaunen.

2:47 Der letzte Trailer zu Alien: Romulus steckt voller Spoiler - schaut auf eigene Gefahr!

Alien: Romulus war sehr erfolgreich

Der neue Horrorfilm hat schon am ersten Wochenende den zweitbesten Start der gesamten Reihe hingelegt. In nur fünf Tagen nahm der Film weltweit 118 Millionen US-Dollar weltweit ein (via Collider).

Aktuell liegt das Werk bei Einnahmen von weit über 350 Millionen US-Dollar - bei einem geschätzten Budget von 80 Millionen Dollar. Somit reiht sich Alien: Romulus direkt hinter Prometheus - Dunkle Zeichen auf dem zweiten Platz der erfolgreichsten Filme aus dem Alien-Franchise ein (via Box Office Mojo).

Worum geht es in Alien: Romulus nochmal?

Zeitlich spielt das Projekt zwischen Alien (1979) und dem direkten Nachfolger Aliens - Die Rückkehr (1986).

Eine Gruppe von Weltraumkolonisatoren findet im All eine verlassene Raumstation. Die Mitglieder Rain (Cailee Spaeny), Kay (Isabela Merced), Tyler (Archie Renaux), Andy (David Jonsson), Navarro (Aileen Wu) und Bjorn (Spike Fearn) wagen sich gemeinsam auf das fremde Schiff. Dort angekommen begegnen sie auf der Suche nach Proviant einer alien-artigen Kreatur und es beginnt ein Wettlauf auf Leben und Tod.

Kleiner Reminder, falls ihr es noch nicht wisst: Alien Romulus soll tatsächlich auch auf Videokassette (VHS) erscheinen!

Die Zukunft der Alien-Reihe sieht also ziemlich rosig oder wohl eher schaurig aus. Fans der Reihe können sich also noch auf viele weitere Albträume einstellen, in denen sie von parasitären Aliens verfolgt werden.

Dennoch wird die Produktion der Fortsetzung wohl noch einiges an Zeit in Anspruch nehmen, weshalb wir wohl frühestens Ende 2026 mit dem Sequel rechnen können.