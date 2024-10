Alien: Romulus erscheint im Jahr 2024 noch auf Videokassette und Fans lieben es

Als das Alien erstmals den Frühstückstisch einsaute, war die VHS gerade erst frisch geschlüpft. Bildquelle: Disney / Pixabay (Joshua_Willson)

Wir reisen in der Zeit zurück. In eine längst vergangene Epoche, die vielen Jungspunden unter euch wie eine Märchenwelt vorkommen dürfte. Die Ära der VHS - der Videokassette!

Damals - wir haben die Jahreszahl noch mit einer 19 am Anfang geschrieben - galt das Feuer noch als aufkommender Trend. Die Menschen entdeckten den Ackerbau, redeten noch miteinander, statt nach unten auf ihr Smartphone zu glotzen, und lernten zu laufen.

Wer dabei nicht aufs Maul flog, schaute mit dem oder der Angebeteten Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt im örtlichen Lichtspielhaus, auch Kintopp genannt. Danach wurde geknutscht.

Versteht ihr nur noch Bahnhof? Dann seid ihr wohl noch jung und knackig! Aber keine Sorge, wir holen euch jetzt endgültig mit unserem Zug ab. Volle Fahrt in Richtung Worum geht's hier eigentlich?!

Alien: Romulus belebt ein uraltes Videoformat wieder

Wie The Verge berichtet, wird es zum erst 2024 erschienenen Sci-Fi-Horrorfilm Alien: Romulus eine limitierte, voll funktionale VHS-Edition geben.

So sieht die limitierte VHS-Ausgabe von Alien: Romulus aus.

Ihr könnt die schwarze Plastikhülle (das ist eine VHS-Kassette) also nicht nur ins Regal stellen, sondern auch in euren Videorekorder (die sahen so aus) einlegen!

Erhältlich ist die VHS-Edition ab dem 3. Dezember 2024. Derzeit ist aber noch unklar, ob sie auch in Deutschland als lokalisierte Variante erhältlich sein wird.

Ebenfalls noch nicht bekannt sind die genaue Stückzahl sowie der Preis. Gut möglich, dass sich 20th Century Studios diesen Nostalgie-Trip teuer bezahlen lässt.

1:30 Seht selbst, wie Alien: Romulus das Feeling von damals einfangen will

Fans feiern das VHS-Revival jetzt schon

Natürlich hat es die schräge Ankündigung auch auf Reddit geschafft. Dort fallen die Reaktionen der Alien-Fans sehr positiv aus. Viele freuen sich über eine Rückkehr des Formates ihrer Kindheit oder Jugend.

Einigen geht die Aktion sogar nicht weit genug! Sie verlangen (augenzwinkernd) nach Sondereditionen für noch ältere Multimedia-Formate. Hier ein paar ausgewählte Kommentare aus dem Thread:

Ich werde auf die Betamax-Version warten! (ja, auch hierfür haben wir einen Wikipedia-Link!)

(ja, auch hierfür haben wir einen Wikipedia-Link!) […] Das ist ziemlich cool. Ich frage mich, ob es dadurch einen Aufschwung bei den VHS-Filmen geben wird. Vinyl-Schallplatten kamen ja auch zurück.

Blockbuster jetzt: „Zeit, die Band wieder zusammenzubringen!"

Ich bin voll und ganz für das Wiederaufleben von VHS!

Wo ist meine Laserdisc-Option?

Der nächste Alien-Film bekommt einen Höhlenmalerei-Release.

Die Ankündigung der VHS-Sonderedition ist also schon mal zumindest für viele Fans ein voller Erfolg. Ein Blick auf Boxofficemojo zeigt: Auch an den Kinokassen dürften Disney und dessen Unterbau 20th Century Studios keinen Grund zum Meckern haben. Bei einem geschätzten Budget von 80 Millionen US-Dollar konnte Alien: Romulus stolze 350 Millionen US-Dollar einspielen.

Die Chancen stehen also gut, dass wir in Zukunft noch weitere Alien-Filme erhalten. Mit Alien Isolation 2 wurde zudem jüngst erst ein neues Videospiel angekündigt.