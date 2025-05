Kein OLED, dafür RTX 3050? Alienwares neue Aurora-Laptops werfen Fragen auf

Mit der Aurora-Serie bedient Alienware das Entry- und Mid-Range-Segment. (Quelle: Alienware / koya979 - Adobe Stock)

Nach den Top-Modellen der Area-51-Serie stellt Alienware nun seine Mid-Range- und Entry-Notebooks vor. Die Geräte tragen die Bezeichnung 16 Aurora und 16 Aurora X und besitzen jeweils ein 16-Zoll-Display. Die Aurora-Laptops fallen deutlich weniger wuchtig aus, als wir es noch beim Area 51 gesehen haben.

Das Gehäuse scheint auch nicht mehr vollständig aus Metall zu bestehen, in den vom Hersteller zur Verfügung gestellten Spec-Sheet ist beim normalen Aurora von einem Display-Deckel aus Aluminium und einem internen Rahmen aus einer Magnesiumlegierung die Rede.

So sieht das neue Alienware 16 Aurora aus. (Quelle: Alienware)

Das Aurora X ist minimal größer

Beim Laptop mit dem X-Zusatz im Namen soll dagegen auch die Unterseite aus Metall bestehen. Bei den Abmessungen und Gewicht ist das Aurora X minimal dicker und etwas schwerer als sein Schwestermodell.

Alienware 16 Aurora Alienware 16 Aurora X Höhe (mm) 18,6 bis 22,7 19,2 bis 23,4 Länge (mm) 265,43 265,43 Breite (mm) 356,98 356,98 Gewicht (kg) ab 2,49 ab 2,66

Weiterhin kein Mini-LED- oder OLED-Panel in Sicht

Wie bereits beim Luxus-Modell Area 51 bleibt Alienware auch bei der Aurora-Serie den IPS-Displays treu. Ein optionales Mini-LED- oder OLED-Panel scheint zumindest laut Datenblatt aktuell nicht geplant zu sein.

Das Alienware 16 Aurora X. (Quelle: Alienware)

Der Hersteller verbaut beim einfachen Aurora ein 16-Zoll-IPS-Display mit QHD+ Auflösung und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz und einer 100-prozentigen Abdeckung des sRGB-Farbraumes. Die Helligkeit beträgt nach Herstellerangaben maximal überschaubare 300 nits.

Beim X-Modell bleiben Größe und Auflösung gleich, die Bildwiederholfrequenz steigt allerdings auf 240 Hertz und der DCI-P3-Farbraum soll zu 100 Prozent abgedeckt werden. Auch bei der Helligkeit legt das Display des Aurora X zu, sie steigt nun laut Alienware auf 500 nits.

Überraschende Optionen bei den Grafikkarten

Beim Pixelbeschleuniger hat der potenzielle Käufer die Qual der Wahl. Allerdings sind auch überraschende Optionen dabei, mit denen man so eigentlich nicht mehr gerechnet hätte:

Alienware 16 Aurora Alienware 16 Aurora X RTX-50xx-Serie 5070 (85W), 5060 (80W), 5050 (80W) 5070 (115W), 5060 (115W) RTX-40xx-Serie 4050 (65W) - RTX-30xx-Serie 3050 (65W) -

Die mittlerweile in die Jahre gekommene RTX 3050, hier immerhin in der Refresh-Version mit 6-GB-VRAM, war bereits bei der Veröffentlichung für Spieler und Spielerinnen nicht der Renner. Warum Alienware im Jahr 2025 den alten Hobel noch mal ausgräbt, erschließt sich nicht wirklich. Entweder handelt es sich um einen Fehler im Datenblatt oder Alienware will sich wirklich in absolute Low-End-Gefilde begeben, was nicht so wirklich zum Markenimage passen würde.

Mehr Leistung im Aurora X

Die bei den Abmessungen bereits angesprochene etwas üppiger ausfallende Dicke des Gehäuses und das höhere Gewicht sorgen dafür, dass das Kühlsystem des Aurora X leistungsfähiger ausfallen kann. Das wirkt sich deutlich auf die TGP der Grafikkarte aus: Während die zum Beispiel RTX 5070 im X mit den vollen 115 Watt arbeiten kann, sind es im normalen Aurora nur noch 85 Watt.

Dass das Aurora ohne X im Namen bei der Leistung deutlich niedriger angesetzt ist, sieht man aber nicht nur an der TGP der Grafikkarte, sondern auch an den möglichen CPU-Optionen. Hier kann das Aurora X auf die deutlich potenteren Chips zurückgreifen.

Alienware 16 Aurora Alienware 16 Aurora X Intel Core 5 210H (8 Kerne) 235HX (14 Kerne) Intel Core 7 240H (10 Kerne) 255HX (20 Kerne) Intel Core 9 270H (14 Kerne) 275HX (24 Kerne)

Sonstige Ausstattung

Die sonstige relevante Ausstattung entspricht dem Standard, interessant ist allerdings, dass das schwächere Modell optional mit dem größeren 96-Wh-Akku konfiguriert werden kann.

Alienware 16 Aurora Alienware 16 Aurora X RAM 8 bis 32 GB DDR5-5600 16 bis 64 GB DDR5-5600 M.2 SSD 512 GB, 1 TB 512 GB, 1 TB, 2 TB, 2x 1 TB (RAID 0) Konnektivität WiFi 7, Bluetooth 5.4 WiFi 7, Bluetooth 5.4 Akkukapazität 60 und 96 Wh 90 Wh

Preise und Verfügbarkeit

Erste Konfigurationen der beiden Aurora-Notebooks werden ab dem 27. Mai bei Dell bestellbar sein. Um welche Konfigurationen es sich genau handelt, hat der Hersteller nicht mitgeteilt. Das 16 Aurora startet bei 1.099 Euro, während das Aurora X ab 1.699 Euro haben ist.