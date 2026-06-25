Alys Rivers wirft in House of the Dragon viele Fragen auf: Ist sie wirklich eine Hexe?

Die schottische Schauspielerin Gayle Rankin verkörpert in House of the Dragon die mysteriöse Heilerin Alys Rivers.

Game of Thrones und seine Ableger sind eigentlich für ihr herrlich schmuddeliges Setting mit relativ wenig Magie berühmt - von Drachen, dem dreiäugen Raben und dem Herrn des Lichts einmal abgesehen. Hin und wieder tauchen aber auch in George R.R. Martins Fantasywelt Dinge auf, die mit normalen Mitteln nicht zu erklären sind.

Die Heilerin Alys Rivers (Gayle Rankin) hat in der Spinoff-Serie House of the Dragon nun schon mehrfach für Diskussionen gesorgt. In der zweiten Staffel zeigte sie Prinz Daemon Targaryen (Matt Smith) nach dessen Eroberung der Burg Harrenhal etwa düstere Zukunftsvisionen; in der kürzlich angelaufenen dritten Staffel taucht sie plötzlich auf der Insel der Gesichter in der Nähe von Harrenhal auf und vertreibt drei von Rhaenyras Drachenreitern - die Insel gilt als magischer Ort.

Vielen Zuschauern stellt sich daher die Frage: Wer oder was ist Alys Rivers eigentlich genau und hat sie wirklich magische Kräfte? Wir haben uns dieses Mysterium für euch einmal genauer angesehen. Selbstverständlich gilt ab hier: Achtung, Spoiler! Weiterlesen auf eigene Gefahr.

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Eine mysteriöse Kräuterfrau

Alys Rivers begegnen wir zum ersten Mal in der zweiten Staffel von House of the Dragon auf Harrenhal. Daemon Targaryen hat die Burg gerade ein- und die Kapitulation des Kastellans Ser Simon Kraft entgegengenommen. Kurz darauf ereilt ihn eine Vision und er findet sich am Fuße des Wehrholzbaums von Harrenhal wieder, wo ihm die geheimnisvolle Frau offenbart, dass er hier sterben werde.

Sie stellt sich als Alys Rivers vor, eine uneheliche Tochter des Hauses Kraft, die gewissermaßen das Amt des Maesters ausfülle, da der letzte Maester am Vorabend der Schlacht geflohen sei. Als solcher obliegt ihr auch die Zubereitung von Arzneien und Giften. Alys scheint immer ganz genau zu wissen, was in Daemon vorgeht und bringt ihn mit ihren Antworten mehrfach aus dem Konzept. Sie scheint definitiv die Gabe der Voraussicht zu besitzen.

Daemons Visionen halten während seines gesamten Aufenthalts auf Harrenhall an. Er kann nicht richtig schlafen und verdächtigt daher Alys, ihn zu vergiften. Sie bestreitet das allerdings. Nachdem Daemon und sie sich ausgesprochen haben, hilft ihm Alys mutmaßlich, den alten Lord Grover Tully loszuwerden. Am Ende der zweiten Staffel lässt sie Daemon am Wehrholzbaum in die Zukunft blicken - er kennt somit sein Schicksal.

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Was passiert bisher in Staffel 3?

Zu Beginn der dritten Staffel halten die drei Drachensamen - uneheliche Kinder der Targaryens und Velaryons mit der Fähigkeit, Drachen zu reiten - Ulf (Tom Bennett), Hugh Hammer (Kieran Bew) und Addam von Holk (Clinton Liberty) in den Flusslanden Wache, um gegebenenfalls Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) abfangen zu können.

Doch auf der Insel der Gesichter, wo die drei ihr Lager aufgeschlagen haben, scheint es zu spuken: Ulf wird beim Toilettengang von einer Ziege erschreckt; Addam und Hugo sehen ein waschechtes Fabelwesen. Und schließlich erscheint ihnen am Ufer der Insel plötzlich Alys, die ihnen mitteilt, dass die eigentliche Schlacht weit entfernt von hier stattfinde und sie unverzüglich aufbrechen sollten. Die drei Drachenreiter suchen ihr Heil in der Flucht.

Alys' Auftauchen sorgt erneut für Spekulationen um ihre Natur als Hexe, denn eigentlich ist die Insel der Gesichter nicht so einfach zu betreten, da sie von der Magie der Grünen Männer geschützt wird. Wie es nach Folge 1 der dritten Staffel mit Alys in der Serie weitergeht, wissen wir freilich noch nicht. Ein Blick in die Bücher offenbart aber noch deutlich mehr Anhaltspunkte für magische Fähigkeiten.

Was verraten die Bücher über Alys Rivers?

In den Büchern von Autor George R.R. Martin spielt Alys bis zum aktuellen Handlungszeitpunkt nur eine kleine Rolle, die Serie hat ihre Rolle deutlich ausgebaut. Alys wird in der Buchvorlage erst zum wichtigen Charakter, als Daemons Neffe Aemond auf Harrenhal auftaucht, die Burg in Besitz nimmt und die gesamte Familie Kraft ermorden lässt. Alys lässt er unter anderem aufgrund ihrer seherischen Fähigkeiten allerdings am Leben und zeugt mit ihr ein Kind.

Nach dem Tod der beiden Drachenreiter beim Kampf über dem Götterauge soll Alys einige Jahre später wieder mit ihrem Sohn auf Harrenhal auftauchen und als Hexen-Königin über die ehemaligen Gebiete des Hauses Kraft herrschen. Versuche von Tyland Lannister, der Hand von König Aegon III., sie aus Harrenhal zu vertreiben, scheitern. Einige Soldaten kommen unter mysteriösen Umständen ums Leben; Alys wird nachgesagt, die Männer mit Magie getötet zu haben ...

Wie Alys Rivers Geschichte ausgeht, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Denn Autor George Martin hat die Buchvorlage zu House of the Dragon - wie auch schon die Bücher zu Game of Thrones und den Heckenritter-Zyklus - bislang nicht fertiggestellt. Ob er eine dieser Geschichten jemals vollenden wird, ist aktuell noch völlig unklar; zumindest bei den beiden Spinoffs scheint der Autor aber noch interessiert bei der Sache zu sein. Der nächste GoT-Roman, Winds of Winter, lässt hingegen bereits seit 15 Jahren auf sich warten.

Ob Alys Rivers nun wirklich eine Hexe ist oder nicht, ist auch innerhalb des GoT-Universums umstritten. Ein Hofnarr und ein Septon halten sie zwar eindeutig für eine Hexe; Grand Maester Munkun beschreibt sie hingegen als Kräuterfrau mit einem reichen Wissen über Gifte und Medizin. Zumindest in der Serienadaption scheinen sich die Macher aber auf erstere Deutung festgelegt zu haben.