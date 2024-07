House of the Dragon: Daemon Targaryens Visionen schockieren Fans - und gehen manchen zu weit

Ein Prinz auf Abwegen: Was Daemon Targaryen (Matt Smith) in Staffel 2 eigentlich genau vorhat, weiß nur er selbst. Bild: HBO.

Achtung, Spoiler: Die folgenden Absätze enthalten wesentlich Spoiler zu Handlungsdetails von House of the Dragon Staffel 2, Folge 5: Der Prinzregent . Wenn ihr die Folge bislang nicht gesehen habt, solltet ihr hier nicht weiterlesen!

Dass Daemon Targaryen (Matt Smith) sich ungerecht behandelt fühlt, zieht sich durch House of the Dragon wie ein roter Faden. Weil er in der ersten Staffel bei der Nachfolgerwahl seines Bruders ausgebootet wurde, erklärt er sich eigenmächtig zum Herren von Drachenstein.

Und obwohl sein Bruder, König Viserys (Paddy Considine) zu Lebzeiten immer dagegen war, heiratet Daemon gegen sein besseres Wissen seine Nichte Rhaenyra (Emma D'Arcy).

Letztlich geht es bei Daemons Übertretungen vor allem um eines: Der Prinz fühlt sich um seinen rechtmäßigen Platz auf dem Eisernen Thron betrogen und möchte sich um jeden Preis eine Position an der Macht sichern. Dieses Motiv setzt sich auch in Staffel 2 fort - nur viel verstörender.

Was passiert mit Daemon in Staffel 2?

Nach einem Streit mit Königin Rhaenyra fliegt Daemon kurzerhand auf seinem Drachen los, um die Burg Harrenhal im Namen seiner Frau zu erobern. Die Festung ist eine der größten und ältesten Burgen in den Sieben Königslanden und hat den Ruf, mit einem Fluch belastet zu sein.

Bereits in Folge 3 wird Daemon daher von düsteren Visionen heimgesucht, in denen ihm eine junge Rhaenyra (Milly Alcock) vorhält, ein Kindsmörder zu sein.

Folge 5 setzt Daemons Psycho-Trip in den Flusslanden allerdings die Krone auf.

In der neuen Episode träumt der Prinz davon, mit einer silberhaarigen Targaryen-Frau zu schlafen, die ihn für seine großen Taten preist und ihm sagt, dass sie ihn stets seinem Bruder Visery gegenüber bevorzugt hätte. In einer verstörenden Wendung sagt die unbekannte Frau schließlich: Du bist mein Lieblingssohn

Damit wird klar, dass es sich hier um Daemons Mutter Alyssa Targaryen handelt, die starb, als dieser noch ein Kind war.

Fans reagieren verstört

Dass Inzest im Game-of-Thrones-Universum thematisiert wird, ist an sich nichts Neues. Erinnert sei hier beispielsweise an die mehr oder weniger geheime Beziehung zwischen Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) und seiner Schwester Cersei (Lena Headey).

In House of the Dragon erreicht das Ganze jedoch eine neue Dimension.

Die Szene zeichnet ein eindrückliches und düsteres Psychogramm eines Mannes, der stets im Schatten seines älteren Bruders stand und dem jegliche Möglichkeit, selbstbestimmt zu leben genommen wurde.

Obwohl Daemon immer ein Talent als Krieger hatte und von seiner Mutter von ganzem Herzen geliebt wurde, bekam er nie die Anerkennung, die er seiner eigenen Meinung nach verdient hätte.

Da er nun auch noch von seiner eigenen Frau verstoßen wurde, fühlt er sich zunehmend unsicher und angreifbar. In der Serie drückt sich dies durch einen verstörenden Mutter-Komplex aus, an dem Psychologe Sigmund Freud sicher seine helle Freude gehabt hätte.

Fans hingegen reagierten auf die Szene teils geschockt, was sich in den Twitter-Reaktionen niederschlägt:

Vielleicht bieten die Visionen Daemon aber auch die Möglichkeit, sich mit seinen dunklen Neigungen auseinanderzusetzen und sich damit zu arrangieren. Dann würde der Ausflug nach Harrenhal einer Art Psychotherapie gleichkommen.

