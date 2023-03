Amazon Prime Video im April 2023: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Nicht nur Harley Quinn landet mit Birds of Prey im April 2023 auf Amazon Prime Video. Bildquelle: Warner Bros.

Ja, auch im April 2023 gibt es bei Amazon Prime Video (wenig überraschend) eine ganze Palette neuer Filme und TV-Serien zu sehen. So zum Beispiel den DC-Film Birds of Prey mit Margot Robbie als Harley Quinn, das Sopranos-Prequel The Many Saints of Newark oder die fünfte und letzte Staffel The Marvellous Mrs. Maisel.

In diesem Artikel liefern wir euch einen Überblick: Welche neuen Filme und TV-Serien im kommenden Monat darüber hinaus bei dem Streamingdienst landen und ob vielleicht etwas für euch dabei ist. Übrigens: Eine praktische Übersicht zu dem Programm von Disney Plus im April haben wir ebenfalls für euch parat!

Highlight im April 2023: The Many Saints of Newark

The Sopranos zählt zu den besten TV-Serien, die jemals über den heimischen Bildschirm gelaufen sind. 2021 wurde dem Kulthit um Gangsterboss und Familienvater Tony Soprano mit dem Film The Many Saints of Newark ein Prequel spendiert, für das sogar der Sohn des 2013 verstorbenen Schauspielers James Gandolfini vor der Kamera stand.

An die Qualität von The Sopranos reicht der Film von Regisseur Alan Taylor zwar nicht heran, Fans der TV-Serie kommen aber ohnehin nicht drumherum. Falls ihr euch also für die jungen Jahre von Tony Soprano interessiert, habt ihr mit The Many Saints of Newark ab dem 20. April 2023 auf Amazon Prime Video die beste Gelegenheit dazu.

Neue Filme bei Prime Video im April 2023

Ab dem 1. April

The Fall

Ab dem 6. April

Mona Lisa and the Blood Moon

Ab dem 7. April

Gangs of Lagos

Ab dem 9. April

Old

Ab dem 12. April

Birds of Prey: The Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn

Hatching

Ab dem 13. April

Cry Macho

Devil’s Pond

Ab dem 16. April

The Cell

Ab dem 19. April

Jagdsaison

Mord in Yellowstone City

Snake Eyes: G.I. Joe Origins

Ab dem 20. April

Arac Attack - Angriff der achtbeinigen Monster

The Many Saints of Newark

Ab dem 21. April

Judy Blume Forever

Ab dem 22. April

Practical Magic

Ab dem 24. April

The Astronaut’s Wife

Ab dem 25. April

A Perfect Murder

Ab dem 26. April

Candyman

Mad City

Ab dem 27. April

City Hall

Ab dem 28. April

Midnight Special

Ab dem 29. April

Midnight in the Switchgrass

Neue Serien bei Prime Video im April 2023

Ab dem 6. April

LOL: Last One Laughing - Staffel 4

Ab dem 7. April

De Viaje Con Los Derbez - Staffel 3

Mord mit Aussicht - Staffel 4

Ab dem 14. April

Greek Salad - Staffel 1

The Marvellous Mrs. Maisel - Staffel 5

Ab dem 21. April

Dead Ringers - Staffel 1

Ab dem 28. April

Citadel - Staffel 1

Ab dem 30. April

Ruby and the Well - Staffel 1

Auf was für neue Filme und TV-Serien im April 2023 auf Amazon Prime Video freut ihr euch besonders? Ist etwas dabei, das ihr unbedingt sehen wollt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!