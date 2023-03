Disney Plus im April 2023: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Am 28. April 2023 startet eine neue Realverfilmung von Peter Pan auf Disney Plus. Was es sonst noch Neues zu sehen gibt, erfahrt ihr hier. Bildquelle: Disney

Ein neuer Monat bricht an und das bedeutet wie so oft, dass Streaming-Dienste mit neuen Filmen und Serien gefüttert werden. So natürlich auch Disney Plus. Was es auf genau dieser Plattform im April 2023 für neue Sachen zu sehen gibt, das haben wir in einer übersichtlichen Liste für euch zusammengefasst.

Highlight im April 2023: Peter Pan & Wendy

Der Junge, der nie erwachsen werden will, ist in einer Neuauflage des Märchen-Klassikers Peter Pan zurück. Regisseur David Lowery (The Green Knight, Elliot der Drache) setzt für Disney die neue Realverfilmung in Szene, in der Darsteller wie Alexander Molony als Peter Pan, Ever Anderson als Wendy, Yara Shahidi als Tinker Bell oder Jude Law in der Rolle von Captain Hook auftreten.

Peter Pan & Wendy startet am 28. April 2023 auf Disney Plus - den offiziellen Trailer zum Film könnt ihr euch wie folgt ansehen:

1:43 Peter Pan & Wendy: Disney legt einen Klassiker aus unserer Kindheit als Realfilm neu auf

Neue Filme bei Disney Plus im April 2023

Ab 5. April:

Amen: Ein Gespräch mit dem Papst

The Good Mothers

Ab 7. April:

Große Erwartungen (1998)

In Time - Deine Zeit läuft ab

The Right Words

Ab 14. April:

My Apologies

Oswald, der lustige Hase

Pristine Seas Project: Zum Schutz der Meere

Stuber: 5 Sterne Undercover

Ab 20. April:

Quasi

Ab 21. April:

Jane Goodall: Die Hoffnung

Ab 28. April:

Peter Pan & Wendy

Queen Elizabeth II: A Royal Life - A Special Edition of 20/20

Shutter

Das Geheimnis der Mumie 2

Neue Serien bei Disney Plus im April 2023

Ab 1. April:

Tengoku-Daimakyo - Staffel 1

Ab 2. April:

Ralph & Katie - Staffel 1

Ab 5. April:

The Crossover - Staffel 1

Ab 12. April:

Rennervations - Staffel 1

9-1-1: Lone Star - Staffel 3

Extreme Survival mit Hazen Audel: Wettlauf durch den Amazonas - Staffel 1

Ab 17. April:

Grey’s Anatomy: Die jungen Ärzte - Staffel 19

Seattle Firefighters: Die jungen Helden - Staffel 6

Ab 19. April:

How I Met Your Father - Staffel 2

True Lies: Staffel 1

Kindred: Verbunden - Staffel 1

American Horror Story - Staffel 1

Wildes Hawaii - Staffel 1

Ab 26. April:

Atlanta Medical - Staffel 6

Roms verlorene Schätze - Staffel 1

Sam: Ein Sachse - Miniserie

Ist im April 2023 etwas Neues bei Disney Plus dabei, das ihr unbedingt sehen wollt? Auf welchen Film oder auf welche TV-Serie freut ihr euch besonders? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!