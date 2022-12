Nvidias RTX 4080 wird in Benchmark-Leak teils klar von der RX 7900 XTX geschlagen

In einer Woche herrscht Klarheit: Wie gut schneiden AMDs neue Flaggschiff-Karten gegenüber Nvidias RTX 4080 ab? Ausführliche Tests werden spätestens zum Release am 13. Dezember erwartet, aber wie so oft gibt es auch in diesem Fall schon vorab erste Benchmark-Leaks.

Einer dieser jüngst veröffentlichten Leaks beschäftigt sich mit dem Top-Modell RX 7900 XTX. Das soll Nvidias Gegenstück RTX 4080 in einem ersten synthetischen Test um einen zweistelligen Betrag schlagen können. Was auf den ersten Blick vielversprechend klingt, ist aber mit etwas Vorsicht zu genießen, nicht nur aufgrund der generell bei Leaks angebrachten Skepsis.

Wollt ihr vorab wissen, wie gut die Nvidia-Grafikkarte generell ist, erfahrt ihr das in unserem ausführlichen Test der RTX 4080. Auf die große Diskussion um den Preis geht unsere Grafikkarten-Guru Alexander Köpf außerdem in dieser Kolumne näher ein:

AMDs RX 7900 XTX im Geekbench

Der Leak zur RX 7900 XTX stammt von dem Twitter-Account @BenchLeaks, der Testergebnisse zu unveröffentlichten Produkten sammelt und teilt. In einem aktuellen Beitrag nennt der Account zwei Benchmark-Ergebnisse zu dem neuen AMD-Flaggschiff:

Bei beiden Benchmarks handelt es sich um Testläufe mit der Software Geekbench V5, wobei einmal die Schnittstelle Vulkan, ein anderes Mal OpenCL zum Einsatz kam.

Die RX 7900 XTX kommt auf 179.579 Punkte im Vulkan-Testlauf und auf 228.647 Punkte im OpenCL-Test. Da diese beiden Zahlen für sich genommen wenig Aussagekraft haben, hat Videocardz die Ergebnisse, wie in der folgenden Tabelle zu sehen, mit anderen Werten verglichen.

Grafikkarte Geekbench V5 (Vulkan) Geekbench V5 (OpenCL) RTX 4090 219.965 Punkte 356.406 Punkte RX 7900 XTX 179.579 Punkte 228.647 Punkte RTX 4080 154.901 Punkte 266.376 Punkte RTX 3090 Ti 151.134 Punkte 229.738 Punkte RTX 3090 138.859 Punkte 204.821 Punkte RX 6950 XT 120.384 Punkte 198.739 Punkte RX 6900 XT 114.610 Punkte 187.421 Punkte Ergebnisse laut videocardz.com

In der OpenCL-Variante verliert die RX 7900 XTX zwar sowohl gegen die RTX 4080 als auch gegen die ältere RTX 3090 Ti. Da OpenCL jedoch hauptsächlich bei Programmieraufgaben zum Einsatz kommt, hält sich die Bedeutung für Spieler stark in Grenzen.

Spannender ist da schon die neuere Vulkan-Schnittstelle, mit der AMD beide Nvidia-Karten deutlich schlagen kann (15,9 Prozent gegenüber der RTX 4080). Sie kommt auch bei Titeln wie Baldur's Gate 3 oder Valheim zum Einsatz, wenn sie auch deutlich weniger verbreitet ist als beispielsweise DirectX 12.

Warum der Benchmark nur bedingte Aussagekraft hat

Der erste Grund, das Benchmark-Ergebnis nur mit Vorsicht zu genießen, liegt auf der Hand: Es handelt sich um einen Leak, der vor Release veröffentlicht wurde. Die Wahrhaftigkeit der Benchmarks lässt sich somit nur zu einem gewissen Grad einschätzen.

Aber selbst wenn die Ergebnisse so stimmen (was wir für wahrscheinlich halten), haben Benchmarks wie der Geekbench V5 nur eine bedingte Aussagekraft. Denn die Software stellt keine tatsächlichen Spielbedingungen dar, sondern lässt die Grafikkarte einen vordefinierten Kurs von Aufgaben durchlaufen.

Eine direkte Verbindung zu den schlussendlichen FPS, die die Karte auf den Bildschirm bringt, muss es deshalb beim Testergebnis nicht geben.

Außerdem zeichnen die beiden Benchmarks je nach verwendeter Schnittstelle ein stark abweichendes Bild. Woher die starke Differenz zwischen den beiden Werten stammt, lässt sich von außen nur schwer sagen.

Spannend ist der geleakte Benchmark trotzdem: Wer um die Schwachstellen der gezeigten Ergebnisse weiß und diese bei der Einordnung berücksichtigt, kann sich so trotzdem schon ein erstes Bild davon machen, wo die RX 7900 XTX im Vergleich zum Nvidia-Konkurrenten landen dürfte.

Was meint ihr? Haltet ihr die gezeigten Benchmark-Ergebnisse für aussagekräftig? Oder weichen Geekbench und Spiele-Leistung zu oft zu stark voneinander ab? Und würde die RX 7900 XTX mit dem Gezeigten euren Erwartungen gerecht werden? Schreibt es uns in die Kommentare!