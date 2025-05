AMD hat die Radeon 9060 XT vorgestellt und sie erscheint in zwei Wochen – was ihr wissen müsst

Die Radeon RX 9060 XT erscheint Anfang Juni 2025.

Wie zuvor erwartet, hat AMD auf der Computex 2025 in Taiwan die neue Radeon RX 9060 XT vorgestellt. Die Grafikkarte gilt als Konkurrent der GeForce RTX 5060 Ti von Nvidia und kommt schon Anfang Juni, also in wenigen Wochen, auf den Markt.

Das ist die AMD Radeon RX 9060 XT

AMD hat die Grafikkatze aus dem Sack gelassen und die Radeon RX 9060 XT der Weltöffentlichkeit präsentiert. Leaks und eine recht eindeutige Ankündigung von AMD selbst hatten die Ankündigung in den letzten Wochen immer wahrscheinlicher werden lassen.

Die wichtigsten Infos auf einen Blick:

Wahlweise mit 8 GB oder 16 GB VRAM

UVP: 299 US-Dollar (8 GB), 349 US-Dollar (16 GB)

299 US-Dollar (8 GB), 349 US-Dollar (16 GB) Release: 5. Juni 2025

Die neue Budget-Grafikkarte von AMD wird also am selben Tag wie die Nintendo Switch 2 erscheinen. Wie bei Nintendos Konsole bleibt natürlich zu hoffen, dass Preise und Verfügbarkeit in einem angenehmen Rahmen bleiben.

PLUS 23:38 DevPlay: Wie wichtig ist der Grafikstil eines Spiels?

Technische Details: Bei der Radeon RX 9060 XT nutzt AMD nicht die Navi-48-GPU, die etwa bei der RX 9070 XT zum Einsatz kommt, sondern die etwas kleinere Navi 44. Die 2.048 FP32-Einheiten bedeuten exakt die Hälfte der Top-GPU. Der Boost-Takt liegt bei 3.130 MHz.

Angriff auf RTX 5060 Ti: Die neue Radeon RX 9060 XT soll als Konkurrenz zur RTX 5060 Ti platziert werden und im direkten Vergleich vor allem über den Preis punkten.

Das 16-GB-Modell soll bei der Leistung nur ein paar Prozent hinter der 16-GB-5060-Ti liegen, wird aber deutlich günstiger angeboten (349 US-Dollar UVP vs. 429 US-Dollar UVP). Bei der Preis-Leistung könnte AMD daher an Nvidia vorbeiziehen.

Im Vergleich zum 8-GB-Modell der RTX 5060 Ti (UVP: 379 US-Dollar) bietet die RX 9060 XT mit 16 GB sogar mehr Leistung zum günstigeren Preis.

Die Speicher-Debatte bei den Grafikkarten ist AMD zudem bewusst. Daher soll das Modell mit 16 GB im europäischen und nordamerikanischen Markt Priorität genießen, während etwa in Asien das 8-GB-Modell beliebter sein dürfte.

Was haltet ihr von der neuen Grafikkarte?