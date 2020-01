AMD verspricht Highend Radeon-Grafikkarten für 2020

Die CES ist vorüber und für viele Beobachter bleibt die Frage offen: Was ist mit AMDs Highend Radeon-GPUs? AMD-Chefin Dr. Lisa Su bekräftigte während einer Frage-Antwort-Runde mit Pressevertretern zwar, dass es »Big Navi« geben wird, wann das sein wird, verriet sie allerdings nicht.

In einem aktuellen Video mit dem Titel »The Bring Up - Dr. Lisa Su at CES 2020« geht der AMD-CEO nun einen Schritt weiter und verspricht Highend Radeons für 2020. Lisa Su sagte unter anderem:

"I've heard a little bit - through Twitter and Reddit - that people are wondering about Big Navi. And i can say you gonna see Big Navi in 2020."