Das Urteil der GameStar-Community zu Andor Staffel 2 könnte kaum eindeutiger sein

Andor ist auch bei vielen von euch äußerst beliebt. Bildquelle: Disney / Lucasfilm

Wie gut gefällt euch Staffel 2 von Andor? Diese simple Frage hatte zur Folge, dass ihr nicht nur fleißig an unserer Umfrage teilgenommen, sondern auch viele ausführliche Kommentare mit eurer Meinung verfasst habt.

Jetzt ist es höchste Zeit, die gesammelten Stimmen aus der GameStar-Community ins Rampenlicht zu rücken. Ach ja, und ein notariell beglaubigtes Umfrage-Ergebnis gibt es natürlich auch.

Andor ist auch für viele von euch ein Hit

695 Rebellen, Kopfgeldjäger und Sturmtruppler haben an der Umfrage teilgenommen. 395 Stimmen (57 Prozent) sagen: Andor ist wirklich das beste Star Wars seit 1980!

Etwas weniger euphorisch sind 136 weitere Stimmen (20 Prozent) unter euch, die Andor zwar fantastisch finden, aber nicht als das beste Star Wars bezeichnen würden.

67 GameStar-Sternchen (10 Prozent) haben Staffel 2 noch nicht geschaut, wollen das aber auf jeden Fall nachholen. Und danach? Die kumulierten restlichen 14 Prozent sind kritischer, fanden entweder Staffel 1 besser oder sind aus anderen Gründen enttäuscht von Staffel 2.

Warum? Dazu kommen wir gleich, hier erstmal das Ergebnis im Überblick:

So habt ihr abgestimmt!

Stimmen aus der Community

Abschließend noch ein paar Worte direkt von euch. Starten wir erstmal mit den positiven Meinungen zu Staffel 2. Was findet ihr an Andor so gut?

Für mich persönlich ein absoluter Höhepunkt, nicht nur für Star Wars, sondern auch für Serien allgemein. - sierra_lima_35

- sierra_lima_35 Andor ist das mit Abstand beste Star Wars seit der originalen Trilogie. Und vor allem das beste Star Wars unter Disney. - mirdochegal

- mirdochegal Ich glaube, was Andor so glaubwürdig, bodenständig und einfach gut erscheinen lässt: Das Imperium wird als kompetenter und furchtsamer Gegner dargestellt und nicht als ein Haufen Vollidioten, die nichts auf die Reihe kriegen und dauernd danebenschießen. - YamYam97

Und jetzt drehen wir die Medaille um und lassen einige der kritischeren Stimmen zu Wort kommen:

Ich kann nicht ganz nachvollziehen, wieso Staffel 2 so beliebt ist. Staffel 1 fand ich fantastisch. Aber bei Staffel 2 hatte ich das Gefühl, man hat die Ideen von 4 Staffeln in eine gepresst, was ja auch der Wahrheit entspricht, da ja erst mehr geplant waren. - falconian

- falconian Also ich hab bisher nur die ersten 3 Folgen von Staffel 2 geguckt und die waren… lahm. […] Ich hoffe, es wird ab Folge 4 besser. - MerlinX

- MerlinX Ich bin noch nicht ganz durch, aber die Serie ist teilweise so dermaßen untererklärt, dass es echt anstrengend ist. So ein bisschen das Marvel-Syndrom, dass man die 8 Millionen Unterserien kennen muss, um überhaupt den roten Faden zu finden. - Rudel

Ihr merkt: Zwar ist auch ein großer Teil unserer Community den Abenteuern von Cassian Andor sehr gewogen. Das heißt aber nicht, dass die Serie jedem zusagt. Wie immer im Leben ist es also am besten, sich eine eigene Meinung zu bilden!

Mit Andor ist jetzt ohnehin Schluss. Staffel 2 war bereits der finale Vorhang für die Serie. Rund um Star Wars erwarten euch aber natürlich viele neue Filme, Serien und Spiele. Welche genau, könnt ihr in den drei oben verlinkten Artikel nachschauen!