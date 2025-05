Andor Staffel 2: Wer ist der mysteriöse Rebell am Ende von Folge 9? Ihr kennt ihn längst aus Rogue One

Cassian ist längst nicht immer allein unterwegs, sondern sammelt im Lauf der Serie Verbündete. Einen davon habt ihr schon zweimal gesehen.

Die finale Staffel 2 von Andor schreitet ihrem Ende entgegen und jetzt werden nochmal wichtige Charaktere in Stellung gebracht. Darunter auch ein Rebell am Ende von Folge 9, den ihr schon kennt – aber wir mussten auch erst kurz überlegen, woher. Wir erklären euch, um wen es sich handelt.

Ab hier gilt natürlich entsprechend Spoiler-Warnung. Wir verraten aber keine anderen Details zur Story, nur um wen es sich handelt und wo er schon vorkam!

Wer war das noch gleich?

Es handelt sich um eine Figur namens Ruescott Melshi, gespielt von Duncan Pow (Halo, Rogue One). Er lässt sich am Ende von Folge 9 auf dem Planeten Yavin-4 blicken. Klingelt bei dem Namen schon was?

Melshi kam in Staffel 1 im Gefängnis von Narkina 5 vor, wo ihm dann letztendlich gemeinsam mit Cassian die Flucht gelang. Die beiden trennten sich nach erfolgreicher Schwimm-Tour dann vorerst und beschlossen, die Kunde von ihrer waghalsigen Rebellion zu verbreiten.

In Staffel 2, Folge 9 gelangt Rebellin Vel an die auffällige Pistole, die in Staffel über mehrere Hände hinweg in Melshis Besitz landete. Sie fragt, wem die Waffe gehört, woraufhin die Kamera auf ihn schwenkt, als er sich meldet. Das zeigt schon: Melshi wird in den finalen Folgen vermutlich nochmal prominenter vorkommen. Wollt ihr die gesamte Geschichte des Blasters nochmal sehen, dann schaut hier bei Reddit vorbei.

1:22 Der finale Trailer zu Andor Staffel 2 bringt die Erinnerungen an den ersten Todesstern zurück

Noch spannender ist seine Rolle im Film Rogue One, der ja nach Andor Staffel 2 spielt. Darin ist Melshi (mit mehr Bart) als vollwertiger Rebell und Pilot Teil des Teams um Cassian, als es zum Showdown auf Scarif geht. Falls ihr den Film gesehen habt, dann wisst ihr natürlich, wie die Sache ausgeht.

Nach Folge 12 ist Andor Staffel 2 – und damit die gesamte Serie – dann beendet. Rogue One bildet den Abschluss der darin erzählten Geschichte, die wiederum in die Original-Trilogie überleitet. Für uns ist Andor die bisher beste Star-Wars-Serie, die sich auch für Nicht-Fans lohnt. Mehr dazu lest ihr in den oben verlinkten Artikeln.