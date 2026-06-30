Anno 117: Endlich konnten wir das größte Monument der Anno-Geschichte sehen - und diesmal stimmt die Behauptung sogar!

Das ist das neue Monument, für das ihr schon mal einen geeigneten Platz finden solltet.

Im August erscheint mit Das Hippodrom der zweite große DLC für Anno 117: Pax Romana. Damit wird das größte Gebäude ins Spiel gebracht, das es jemals in einem Anno gab. Ein erster Trailer hat die Ankunft dieses gewaltigen Monuments jetzt groß angekündigt und dabei einen ersten Blick darauf gewährt. Den Trailer könnt ihr unten sehen.

Schön dabei: Die Behauptung, es sei das größte Monument der Anno-Geschichte, ist offensichtlich wahr. Daran besteht anders als noch bei der Vulkaninsel aus Verheißung des Vulkans diesmal kein Zweifel. Im Trailer können wir nämlich schon ganz gut erkennen, wie viele Felder des Anno-Rasters der Circus Maximus in etwa belegt - und da kommt kein bisheriges Monument auch nur im Ansatz ran.

1:38 Anno 117: Das neue DLC-Monument sieht schon im Trailer gewaltig aus

So groß ist das Hippodrom

Zwar hat Ubisoft noch nicht im Detail verraten, wie viele Felder das Hippodrom auf eurer Insel genau belegt - aber immerhin lässt der Trailer bereits einige Schätzungen zu. Auf Reddit sind die Fans fleißig dabei, so gut es geht, die Abmessungen des Hippodroms zu zählen.

Zwar kommen dabei immer leicht unterschiedliche Ergebnisse raus, der grobe Rahmen ist aber bei allen recht ähnlich:

Das Hippodrom ist über 60 Felder lang und etwa 25 Felder breit.

Zum Vergleich – damit ist das Hippodrom fast doppelt so lang und etwa genauso breit wie das Amphitheater, das bislang noch einzige Monument in Anno 117. Auch diverse andere Monumente aus der Anno-Geschichte können sich in Sachen Skala nicht mit dem Hippodrom messen:

Die Kathedrale in Anno 1404 ist 18 Felder lang und 11 Felder breit.

Die Weltausstellung in Anno 1800 ist 22 Felder lang und 18 Felder breit.

Die Fußballstadion in Anno 1800 ist 15 Felder lang und 11 Felder breit.

Die einzigen beiden Gebäude, die dem Hippodrom etwas voraus haben, sind der Eiserne Turm und der Skyline Tower. Beide belegen zwar nur 9x9 bzw. 14x14 Felder, sind dafür aber natürlich extrem hoch und überragen das Hippodrom. Insgesamt sollte die neue Pferderennbahn in Anno 117 in Sachen reiner Masse trotzdem die Nase vorn haben.

Räumt also schon mal ein wenig Platz auf euren Inseln frei. Abseits von der Rieseninsel Cinis müsst ihr sicherlich haufenweise Gebäude plätten, damit das Hippodrom irgendwo stehen kann.

Was wissen wir sonst noch?

Das Hippodrom sollte aber natürlich im besten Fall nicht nur epochal aussehen und Platz verschwenden. Als Monument ist allein die Bauherausforderung hoffentlich schon spaßig und sollte sich danach auch wirklich lohnen. Wir vermuten mal, dass die Arena ähnlich wie das Amphitheater nach der Fertigstellung zumindest einen massiven Bewohner-Buff gibt, um auszugleichen, wie viel Platz man dafür schaffen muss.

Was die Pferderennen im Hippodrom genau bewirken, wissen wir noch nicht. Wir rechnen hier mit einem ganz ähnlichen System wie schon beim Amphitheater, dass wir verschiedene Spiele mit unterschiedlich vielen Waren versorgen müssen und dann Buffs erhalten.

Immerhin kennen wir schon ganze zwei Ressourcen, die für den Bau des Hippodroms benötigt werden! Da wäre einmal Holz, logisch. Aber wir brauchen offenbar auch Granit aus Albion. Da das Hippodrom wohl nur in Latium entstehen kann, wäre eine Expansion ins Reich der Kelten also Pflicht.

Zusammen mit dem Release des Trailers wurde auch eine kleine Community-Herausforderung gestartet. Das Anno-Team will von euch kreative Ideen für Sponsoren haben, die im Amphitheater auftauchen könnten. Dafür müsst ihr euch eine passende Marke ausdenken und ein Logo, das dann in einem kommenden Trailer zu sehen sein soll. Ihr könnt auch einen Slogan für euer ausgedachtes Produkt verfassen.

Das müsst ihr dann nur noch per Mail [email protected] schicken und habt dann eine Chance, eine Tasse oder einen Triremen-Bausatz zu gewinnen. KI-Kunstwerke werden im Aufruf übrigens nicht ausdrücklich verboten, wären aber wohl auch kaum zu verhindern oder leicht zu erkennen.