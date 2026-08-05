Anno 117: Die ersten Patch Notes zu Update 2.0 enthüllten viele Neuerungen - doch ein kleines Highlight steht erst ganz am Ende

Der Gott der Handwerker legt Hand an Anno an! So soll Update 4 das Spiel aufmotzen.

Am 20. August öffnet Anno 117: Pax Romana die Tore des gewaltigen Hippodroms! Der DLC bringt das riesige Monument ins Spiel, kostet aber natürlich ein wenig Geld. Doch auch wenn ihr kein Interesse daran habt, könnte sich ab dem 20. August ein weiterer Ausflug in die römische Antike für euch lohnen!

Am selben Tag wird ein neues Update aufgespielt, das es in sich hat und sogar einige kostenlose, neue Features ins Spiel bringt! Ubisoft Mainz hat jetzt die Highlights des Updates 2.0 enthüllt und darin stecken durchaus einige sehr interessante Änderungen sowie ein Wunsch der Community, der am 20. August erfüllt wird und den man in den Patch Notes fast übersieht: Auf den Feldern tummeln sich bald wieder Arbeiter!

1:35 Anno 117: Im Hippodrom fahren eure eigenen Spezialisten um den Sieg

Autoplay

Anno 117 bekommt drei neue Features

Das Update 2.0 bringt gleich drei völlig neue Features ins Spiel. Zwei davon waren schon bekannt, das dritte ist eine spannende Überraschung. Gehen wir das mal alles durch:

Der Fotomodus

Anno 117 ist ein hübsches Spiel und mit dem Fotomodus könnt ihr es von seiner schönste Seite in Szene setzen. Wie üblich könnt ihr hier die Kamera frei bewegen, das Wetter ändern, das Licht einstellen und Linsen wählen. Allerdings soll der Fotomodus im Laufe der Zeit sogar noch weiter wachsen.

Anno 117 ist ein hübsches Spiel und mit dem Fotomodus könnt ihr es von seiner schönste Seite in Szene setzen. Wie üblich könnt ihr hier die Kamera frei bewegen, das Wetter ändern, das Licht einstellen und Linsen wählen. Allerdings soll der Fotomodus im Laufe der Zeit sogar noch weiter wachsen. Die Notizfunktion

So ein Feature gab es bereits früher in Anno und kehrt jetzt zurück. Damit könnt ihr Notizen an Orten in der Spielwelt hinterlegen, die euch daran erinnern, was ihr hier eigentlich machen wolltet. Besonders nützlich ist eine Erinnerungsfunktion! Damit könnt ihr einen Timer setzen, nach dessen Ablauf die Notiz Alarm schlägt. Etwa, wenn ihr wartet, bis ein Schiff einen Hafen erreicht.

So ein Feature gab es bereits früher in Anno und kehrt jetzt zurück. Damit könnt ihr Notizen an Orten in der Spielwelt hinterlegen, die euch daran erinnern, was ihr hier eigentlich machen wolltet. Besonders nützlich ist eine Erinnerungsfunktion! Damit könnt ihr einen Timer setzen, nach dessen Ablauf die Notiz Alarm schlägt. Etwa, wenn ihr wartet, bis ein Schiff einen Hafen erreicht. Ehrengäste

Das überraschende Feature dreht sich um Spezialisten. Damit soll das bislang eher unwichtige Attribut »Ansehen« an Bedeutung gewinnen. In Anno 117 schließen sich jetzt in bestimmten Intervallen Spezialisten eurer Siedlung an. Das Ansehen steigert dabei die Wahrscheinlichkeit, dass der Spezialist eine besondere Seltenheitsstufe hat. Obendrein werden heldenhafte Spezialisten eingeführt. Die sind wirklich absurd mächtig, setzen aber eine bestimmte Menge an Ansehen voraus, bevor man sie einsetzen kann.

Die wichtigsten Änderungen

Die kompletten Patch Notes zu Update 2.0 wurden noch nicht veröffentlicht, aber ein paar Änderungen dafür schon jetzt bekannt gegeben:

Das Amphitheater: Das Kolosseum funktioniert jetzt etwas anders. Der Buff der Arena gilt für die ganze Insel, allerdings müsst ihr die höchsten Buffstufen erst freischalten. Dafür müsst ihr Spiele abhalten, die je nach Erfolg unterschiedlich viel Pracht gewähren. Das Hippodrom wird so ähnlich funktionieren.

Das Kolosseum funktioniert jetzt etwas anders. Der Buff der Arena gilt für die ganze Insel, allerdings müsst ihr die höchsten Buffstufen erst freischalten. Dafür müsst ihr Spiele abhalten, die je nach Erfolg unterschiedlich viel Pracht gewähren. Das Hippodrom wird so ähnlich funktionieren. Herausforderungen: Neue zeitlich begrenzte Herausforderungen kommen ins Spiel. Die geben Ubisoft XP und Ruhm für die Ruhmeshalle. Damit sollte es leichter werden, alle Inhalte der Ruhmeshalle freizuschalten. Obendrein stecken in der Ruhmeshalle dann auch alle Twitch-Drops.

Neue zeitlich begrenzte Herausforderungen kommen ins Spiel. Die geben Ubisoft XP und Ruhm für die Ruhmeshalle. Damit sollte es leichter werden, alle Inhalte der Ruhmeshalle freizuschalten. Obendrein stecken in der Ruhmeshalle dann auch alle Twitch-Drops. Bewohner-Quests: Es wird eine neue Quest-Art geben, die wiederholbar ist.

Es wird eine neue Quest-Art geben, die wiederholbar ist. Brotverbrauch: Bewohner schnabulieren mit Update 2.0 spürbar mehr Brot. Bisher war der so niedrig, dass sich das Ganze wirtschaftlich unrealistisch angefühlt hat – gerade im antiken Rom. Der Verbrauch wird um 50 Prozent erhöht, dafür sorgt Brot aber auch für noch mehr Einwohner.

Bewohner schnabulieren mit Update 2.0 spürbar mehr Brot. Bisher war der so niedrig, dass sich das Ganze wirtschaftlich unrealistisch angefühlt hat – gerade im antiken Rom. Der Verbrauch wird um 50 Prozent erhöht, dafür sorgt Brot aber auch für noch mehr Einwohner. Zwischenfälle: Wer Attribute wie Feuersicherheit oder Gesundheit massiv vernachlässigt, wird jetzt noch härter dafür bestraft. Große Zwischenfälle können jetzt viel mehr Gebäude betreffen.

Wer Attribute wie Feuersicherheit oder Gesundheit massiv vernachlässigt, wird jetzt noch härter dafür bestraft. Große Zwischenfälle können jetzt viel mehr Gebäude betreffen. Feldarbeiter: Und gaaanz am Ende, im letzten Satz, steht dann noch, dass sichtbare Feldarbeiter ins Spiel kommen.

Das sind natürlich nicht alle Änderungen des Updates 2.0. Wie die Bezifferung zeigt, wird das ein richtig großes Update, das Anno 117 auf die nächste Version hievt. Da ist noch mit vielen, vielen kleinen Fixes zu rechnen. Es werden also sicherlich noch jede Menge Bugs gekillt. Die vollständigen Patch Notes gibt es dann aber erst kurz vor dem Release des Updates.