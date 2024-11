Das Aufbauspiel Anno 117 hat ab sofort eine eigene Produktseite auf Steam und wird dort direkt zum Release erscheinen.

Anno 117 erscheint zum Release direkt auf Steam. Das ist ab dieser Minute ebenso offiziell wie die Steam-Seite zu Anno 117, wo ihr das Aufbauspiel natürlich direkt wishlisten könnt.

Eine gute Nachricht, auch wenn es euch als ebenso gut aussehende wie gut informierte GameStar-Community kaum überraschen dürfte.

Schließlich hatte Ubisoft bereits im September in einer Finanzmeldung angekündigt, bereits bei Assassin’s Creed Shadows auf die ursprünglich noch angekündigte Epic-Store-Exklusivität zu verzichten. Wörtlich hieß es:

Das Spiel wird die Rückkehr unserer Neuerscheinungen auf Steam am Tag 1 markieren.

Wer ein wenig Grammatik und damit auch den Plural beherrscht, dürfte also schon seinerzeit geschlussfolgert haben, dass die Chancen für einen Day-1-Steam-Release von Anno 117 ziemlich gut stehen. Trotzdem schön, jetzt Gewissheit zu haben.

1:09 Anno 117: Der erste Teasertrailer zum römischen Aufbauspiel

Was die ersten Screenshots verraten

Mit neuen Informationen zum Aufbauspiel hält sich die frisch gestartete Steam-Seite erwartungsgemäß zurück. Die ausführliche gamescom-Preview zu Anno 117 von Fabiano bringt euch entsprechend nach wie vor auf den neuesten Informationsstand.

Beim Release-Datum beschränkt sich die Steam-Seite wie schon beim Teaser-Trailer auf »2025«, angesichts der nach wie vor spärlichen Informationslage würden wir eher auf den Herbst oder Winter tippen.

Und etwas komplett Neues gibt’s dann doch, nämlich die ersten fünf »echten« Screenshots aus dem Aufbauspiel. Bis dato hatte Ubisoft Mainz lediglich Konzept- und Gebäudegrafiken veröffentlicht. Auch bei den Screenshots betonen die Entwickler, dass es sich um eine frühe Spielversion und nicht die finale Qualität handelt.

Der Informationsgehalt der neuen Bilder hält sich entsprechend in Grenzen, sie zeigen lediglich unterschiedliche Landschaftspanoramen der zwei bisher bestätigten Regionen Albion und Latium. Ein paar Details lassen sich dennoch bereits herauslesen:

Der grundsätzliche Look der Landschaft erinnert sofort an Anno 1800. Es scheint sich also wie erwartet um eine weiterentwickelte Version der gleichen Grafik-Engine zu handeln.

Der Albion-Screenshot stellt eine Sumpflandschaft ins Zentrum. Es ist entsprechend davon auszugehen, dass die Trockenlegung von Mooren und Sümpfen ein zentrales Spielelement für eure Siedlungen in Albion wird.

In Albion sind Nebelschwaden zu erkennen. In jedem Fall eine grafische Neuerung gegenüber Anno 1800, die natürlich die Frage aufwirft, ob solche Wettereffekte lediglich der Atmosphäre dienen oder auch spielerische Auswirkungen haben.

Wenn ihr bei Latium genauer hinschaut, dürften euch die violetten Felder auffallen. Wir tippen stark auf Lavendel, den Ubisoft auch schon in den ersten Artworks zu Anno 117 angeteast hatte. Das könnte bedeuten, dass es sich bei Lavendel um eine natürliche Ressource handelt, die ihr direkt ernten könnt, ohne dedizierte Felder anlegen zu müssen.

Die Entwickler bleiben in jedem Fall bei ihrer Salamitaktik und veröffentlichen neue Informationen zu Anno 117 nur scheibchenweise. Das schmeckt uns als informationshungrigen Spielejournalisten nur so mittel, aber ihr könnt euch natürlich trotzdem darauf verlassen, dass ihr bei GameStar kein Scheibchen verpasst. Wie gefallen euch die ersten Screenshots? Und findet ihr noch Details, die uns entgangen sind? Schreibt es uns in die Kommentare.