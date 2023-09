Endlich auch mit USB-C: Leise, still und heimlich stellt Apple neue AirPods Pro vor

Neue Apple AirPods kommen, ihr könnt sie schon kaufen. (Bild: Apple)

Am 12. September 2023 zeigte sich Apple von seiner besten Seite: Neue iPhones in Pastellfarben, neue Smartwatches mit kleinen Verbesserungen und der anstehende Release von iOS 17 sind Lichtblicke aus der gestrigen Show.

Was Apple nicht wirklich zeigte: neue AirPods. Lediglich eine Erwähnung bezüglich USB-C gab es, bevor dann heute klammheimlich Infos nachgereicht wurden.

Doch was ist alles neu?

USB-C: Ein Muss

Ab Ende 2024 soll dank der EU ein einheitlicher Kabelstandard für Handys in Europa herrschen - und zwar USB-C. Bezüglich seiner Kabel geriet Apple deshalb bereits in die Kritik.

USB-C sehen wir bereits an den diesjährigen Iterationen der iPhones, daher ist es nur folgerichtig, dass sie die AirPods auch mit einer entsprechenden Buchse versehen werden

Was ändert sich dadurch? Nicht viel, außer, dass ihr ein entsprechendes Kabel benötigt.

Die aktuelle Version der AirPod Pro 2 mit Lightning-Buchse.

Was ändert sich sonst?

Die größte Neuerung ist USB-C. Um einen möglichen Kauf zu rechtfertigen, hat Apple allerdings noch zwei weitere Features draufgepackt.

Eine IP56-Zertifizierung. Die schützt das Case gegen Staub und ist für Nutzer interessant, die ihre Ohrhörer vor allem draußen nutzen. Weitere Infos zu den IP-Zertifizierungen bietet unser Guide.

Lossless Audio. Allerdings nur in Verbindung mit der kommenden Apple Vision Pro. Das liegt vor allem am Chip der Brille, die dieses Feature erst ermöglicht.

Die AirPods Pro 2 spielen allerdings auch so klangtechnisch laut unserem Test in der Oberliga mit.

Mehr zum Thema Apple AirPods 2 Pro im Test: Apple hat mich eines Besseren belehrt von Maxe Schwind

Mit iOS 17 kommen dann softwareseitig noch mal neue Funktionen hin:

Adaptive Audio: Mittel der Mikrofone sollen die AirPods automatisch die Umgebungslautstärke erkennen und Noise-Cancelling und den Transparenzmodus entsprechend zu- oder abschalten.

Mittel der Mikrofone sollen die AirPods automatisch die Umgebungslautstärke erkennen und Noise-Cancelling und den Transparenzmodus entsprechend zu- oder abschalten. Conversation Awareness: Sobald der Nutzer spricht, regelt sich die Lautstärke automatisch herunter.

Sobald der Nutzer spricht, regelt sich die Lautstärke automatisch herunter. Personalized Volume: Aufgrund der durchschnittlichen Lautstärke und Umgebungsgeräusche sollen die Ohrhörer die Lautstärke von selbst anpassen.

Preis und Verfügbarkeit

Die neue Version der AirPods dürft ihr ab heute bestellen. Laut Apple wird sie am 22. September 2023 ausgeliefert werden. Für die neue Iteration verlangt der Hersteller knapp 280 Euro.

Unser Kollege Lorenz hat neulich Memoryfoam-Tips für die AirPods getestet. Sein Fazit lest ihr in der Review. Natürlich sind nicht alles AirPods, was gut klingt. Ich habe verglichen, wie sich eine Attrappe aus China schlägt.

Die geisterhafte Abwesenheit der Apple AirPods beim Event vom 12. September muss nichts heißen, das hat Apple bewiesen und heute Infos zum Release einer aktualisierten Version nachgereicht. Was haltet ihr von den Klangknöpfen? Habt ihr sie auf der Wunschliste und schnappt zu, wenn’s ein gutes Angebot gibt? Eure Geduld könnte sich auszahlen.