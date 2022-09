Apple September-Event: Möglicher Leak verrät schon jetzt, was Apple zeigt - und was nicht

Der gut vernetzte Journalist Mark Gurman von Bloomberg veröffentlichte gestern, am 04. September, einen Artikel zum kommenden Apple-Event. In seinem Beitrag geht es hauptsächlich um die einzelnen Produktvorstellungen, die ihr erwarten dürft.

Vor allem die Pro-Modelle des iPhone 14 und der Apple Watch sind demnach im Rampenlicht der Show. In der Vergangenheit wurden im Zusammenhang mit der Keynote auch überarbeitete MacBook Pros und iPad Pros genannt. Dem Journalisten zufolge werden diese Produkte allerdings nicht schon am 07. September der Öffentlichkeit gezeigt.

Apple-Keynote - Das Lineup im September

Der Redakteur Mark Gurman verfügt stets über Informationen zu kommenden Apple-Produkten und Vorstellungen. In seinem neuen Beitrag fasst er alle neuen Produkte zum Far Out -Launch-Event von Apple zusammen. Demzufolge gibt es dort die folgenden Neuheiten zu sehen:

iPhone 14 Pro / Pro Max

iPhone 14 / 14 Plus

Apple Watch Pro

Apple Watch 8

Apple Watch SE

AirPods Pro 2. Generation

Wie auch im letzten Jahr soll im Oktober eine gesonderte Keynote für Macs und iPads abgehalten werden. Die iPads von 2021 wurden im letzten Jahr gemeinsam mit den iPhones präsentiert, allerdings gibt es Verzögerungen bei dem Betriebssystem iPadOS 16 für die Tablet-Reihe. Daher ist es plausibel, dass eine Vorstellung der iPads erst später erfolgen wird.

iPhone 14 Pro und Apple Watch Pro im Fokus

Das Event wird laut Mark Gurman besonders von den Pro-Modellen der Smartphones und der smarten Armbanduhr geprägt sein.

Das iPhone 14 in der Standard-Reihe wird offenbar nur wenige Verbesserungen mit sich bringen. Das Pro-Modell hingegen erhält eine Weitwinkelkamera mit 48 Megapixeln, einen A16-Chip, ein einzigartiges Always-On-Display sowie eine Dual-Punch-Hole auf der Frontseite.

Letzteres soll via Software zu einer einzelnen pillenförmigen Aussparung verholfen werden (wir berichteten). Laut dem Journalisten würde es ansonsten besonders beim Scrollen oder Videos schauen zu seltsam aussehen.

Die Größen von 6,1 Zoll respektive 6,7 Zoll sollen wie bei der 13er-Reihe beibehalten werden. Allerdings erhalten alle Modelle der neuen Generation wohl ein größeres Kamera-Modul sowie einen größeren Akku.

Besonders in Hinblick auf das Always-On-Display für das iPhone 14 Pro dürfte der letzte Punkt von Bedeutung sein. Der Bloomberg-Redakteur nennt auch bereits konkrete Termine in Bezug auf die Verfügbarkeit. Am 09. September sollen die Geräte schon vorbestellbar sein und ab Freitag, den 16. September, ausgeliefert werden.

Unsere Annahme zum Release von iOS 16 könnte damit bestätigt werden. Wir vermuten die Veröffentlichung des Updates am Montag, den 12. September. Dies wäre ungefähr zwischen diesen zwei Datierungen.

Aus dem Apple-Portfolio wird sich bald die Series 3 der Apple Watch verabschieden. Ihren Platz beansprucht stattdessen eine überarbeitete SE-Version für sich. Die neue Version wird mit dem S8-Chip versehen und soll auch in der Standard- und Pro-Variante zu finden sein. Allerdings bleibt die neue SE-Reihe offenbar dem Design der aktuellen Watch SE mit vergleichsweise kleinem Display treu.

Die Series 8 soll sich abgesehen von der Displaygröße mit mehr Gesundheits-Features und einem Körpertemperatursensor abgrenzen. Diese Neuerungen kommen ebenfalls dem Pro-Modell zugute.

Die Apple Watch Pro richtet sich hauptsächlich an (Extrem-)Sportler, die sich bisher an den Angeboten des Konkurrenten Garmin orientiert haben. Das Display der Uhr wird angeblich größer und das Gehäuse aus Titan gefertigt sein.

Durch den größeren Bildschirm können euch mehr Fitness- und Gesundheitsstatistiken angezeigt werden sowie mehr Zifferblätter zur Verfügung stehen. Mark Gurman erwartet einen Preis zwischen 900 und 1.000 US-Dollar. Produkte von Garmin für anspruchsvolle Sportler liegen weit über 1.000 Euro.

Was haltet ihr von den wahrscheinlichen Vorstellungen? Freut ihr euch auf ein Produkt besonders oder werdet ihr dieses Jahr der Präsentation fern bleiben? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!