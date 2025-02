Apples erstes faltbares iPhone soll eines der Hauptprobleme von Falthandys beseitigen

Ein technischer Durchbruch soll die Falte von Apples erstem Falt-iPhone nahezu unsichtbar machen. (Quelle: Mika Baumeister / Unsplash)

Bereits 2018 machte das Gerücht die Runde, dass Apple ein faltbares iPhone planen würde. Während Hersteller wie Samsung oder Xiaomi in den darauffolgenden Jahren mehrere Falt-Handys herausbrachten, blieb es im Apple-Lager bisher bei Gerüchten.

Ein Grund für die Zurückhaltung war laut dem Branchenmagazin ETNews bisher die sichtbare Falte der Handys. Apple war mit den ersten Testexemplaren des Displays von Samsung nicht einverstanden. Der Zeitplan soll daraufhin von Apple nach hinten verschoben worden sein, bis die Mängel beseitigt seien.

Das ist passiert: Apple will zusammen mit Samsung und dem verarbeiteten Betrieb Amphenol eine Lösung gefunden haben, das berichtet ETNews.

Die Falte des Displays soll durch einen neuen Prozess so weit reduziert worden sein, dass sie nicht mehr auffällt. Die Nachricht bestärkt einen weiteren Bericht von Anfang des Monats, wonach Apple in den kommenden Monaten einen Partner zur Herstellung der faltbaren Bildschirme auswählen will.

0:30 Find N5: Oppo zeigt das ultradünne Falthandy

Autoplay

Sollte dies eintreffen, könnte das erste faltbare iPhone bereits gegen Ende 2026 in den Handel kommen. Apple hat sich bisher zu den Informationen nicht geäußert.

Oppo feiert Durchbruch mit Falt-Handy Find N5

Die Falte des Oppo Find N5 ist kaum noch zu sehen. (Quelle: Oppo / X)

Während Apples erstes Falt-Handy noch mindestens ein Jahr auf sich warten lässt, konnte der Handy-Hersteller Oppo bereits jetzt die nächste Generation von Falt-Handys präsentieren.

In einem Post auf X zeigt Oppo den Unterschied im Vergleich mit einem Falt-Handy von Samsung. Beim Find N5 ist die Falte auf dem Bild kaum zu erkennen.

Nun ist eure Meinung gefragt. Ist die Falte für euch ein Grund, kein Falt-Handy zu kaufen? Oder stört sie euch weniger? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar.