Das erste Falt-iPhone kommt wohl nächstes Jahr und ja, es wird äußerst teuer

Apple könnte nächstes Jahr das erste faltbare iPhone vorstellen. (Quelle: Mika Baumeister / Unsplash)

Analysten prophezeien seit Jahren, dass Apple an einem faltbaren iPhone arbeitet. Bisher soll die Veröffentlichung durch Apples Qualitätsansprüche an das faltbare Display immer wieder verschoben worden sein. Erst kürzlich gab es in dieser Hinsicht einen technischen Durchbruch.

Das ist passiert: Der Analyst Jeff Pu von GF Securities geht davon aus, dass Apple das erste Falt-iPhone im Jahr 2026 veröffentlichen wird. Dies geht aus einer Nachricht hervor, die Pu an Investoren gesendet hat und dem Online-Magazin 9To5Mac vorliegt.

Laut Pu wird 2025 ein schwächeres Jahr für Apple werden, da ein Hauptgrund für den Kauf eines neuen iPhones wegfallen würde. Pu spricht dabei die verschobene Aktualisierung des digitalen Assistenten Siri an.

Die Situation soll sich erst 2026 verbessern. Neben der Siri-Aktualisierung soll es in diesem Jahr auch das erste faltbare iPhone geben.

Apple könnte in der zweiten Jahreshälfte 2026 mit der Massenproduktion des Falt-iPhones anfangen, so Pu. Bereits nächsten Monat könnte die Entwicklung in die sogenannte P1-Stufe übergehen. In dieser Stufe werden erste Prototypen von Apple erstellt.

Der Preis des faltbaren iPhones

Mehrere Analysten sind sich einige, dass die günstigste Version des ersten Falt-iPhones mehr als 2.000 Dollar kosten wird.

Einige Analysten, wie Tim Long von Barclays, gehen von einem Preis jenseits der 2.300-Dollar-Marke aus. Für europäische Kunden könnte der ausgegebene Preis höher liegen, da bei Angaben in US-Dollar in der Regel noch die Steuern fehlen.

Die meisten erhältlichen Falthandys bleiben zum Teil deutlich unter dieser Marke.

Google Pixel 9 Pro Fold: ab 1.899 Euro

Huawei Mate X6: ab 1.999 Euro

OnePlus Open: ab 1.799 Euro

Samsung Galaxy Z Fold 6: ab 1.699 Euro

Der Preis des Falt-iPhones könnte sich also deutlich von der Konkurrenz abheben.

