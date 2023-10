Für das iPhone 15 Pro von Apple gibt es gleich zwei gute Nachrichten

Apple soll das iPhone 15 Problem bald im Griff haben. (Bild: stock.adobe.com, yalcinsonat)

In den letzten Tagen gab es viel negative Berichterstattung über das neue Flaggschiff-Smartphone von Apple. Auch wir haben über verschiedene Vorwürfe gegen das Handy berichtet. Ming-Chi Kuo befürchtet, dass Apple das Hitzeproblem nicht so einfach lösen kann.

Jetzt gibt’s gute Nachrichten: Apple äußerte sich endlich zum Hitzeproblem, das wohl nicht auf das neue Titan-Gehäuse zurückzuführen sei.

iPhone 15 Pro: Das Titan-Gehäuse trägt keine Schuld

Der Gedanke, dass ein solches Problem dauerhaft oder zumindest ohne Leistungseinbußen auftreten könnte, dürfte die iPhone-Community nicht gerade erfreut haben.

Nun gibt Apple Entwarnung. Schuld an der ungewöhnlichen Wärmeentwicklung sei zum einen ein Fehler in iOS 17. Zum anderen sorgen aktualisierte Apps von Drittanbietern für eine Überlastung des Systems.

Wir haben einige Bedingungen identifiziert, die dazu führen können, dass das iPhone wärmer läuft als erwartet. Das Gerät kann sich in den ersten Tagen nach der Einrichtung oder Wiederherstellung des Geräts aufgrund erhöhter Hintergrundaktivität wärmer anfühlen. Wir haben auch einen Fehler in iOS 17 gefunden, der einige Benutzer betrifft und in einem Software-Update behoben wird. Ein weiteres Problem betrifft einige aktuelle Updates für Apps von Drittanbietern, die dazu führen, dass sie das System überlasten. Wir arbeiten mit diesen App-Entwicklern an Korrekturen, die gerade eingeführt werden.

Gegenüber MacRumors bestätigt Apple jetzt außerdem, dass der Titanrahmen nicht zum Hitzeproblem beiträgt, im Gegenteil. Das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max sollen dank dem Titanrahmen und der »Aluminium-Unterkonstruktion eine bessere Wärmeableitung bieten als jedes Pro-Modell der vorherigen Generation mit Edelstahlrahmen«.

Das Hitzeproblem war aber nicht das einzige Schreckgespenst, das in den letzten Tagen durch das Internet geisterte. Der international erfolgreiche YouTube-Kanal von JerryRigEverything hat das iPhone 15 Pro Max geknackt - im negativen Sinne.

Damit möchte jetzt Consumer Reports aufräumen.

Consumer Reports: iPhone 15 Pro Max besteht Fall- und Biege-Test

Das Online-Magazin Consumer Reports hat sich das neueste Apple-Smartphone genauer angeschaut, mit einem positiven Ergebnis.

Dem Artikel zufolge hat das iPhone 15 Pro Max wiederholte Stürze erfolgreich überstanden. Auch den Biegetest mit einem Druck von 110 Pfund (umgerechnet knapp 50 Kilogramm) überstand das teuerste iPhone wie viele andere Top-Handys aufseiten der Konkurrenz. Das Video zum Test, könnt ihr auf YouTube anschauen:

Konkret wurde der Test mit einer Instron-Kompressionstestmaschine durchgeführt, die »Druck in der Mitte des Geräts und entlang der Länge des Telefons ausübt«. Damit sollte festgestellt werden, ob das Glas auf der Rückseite bricht, was nicht geschah.

Die leitende Direktorin für Produkttests kommentierte:

»Das zeigt, dass es viel Kraft aushalten kann. Es gibt eine gewisse Flexibilität im Telefon, die sich erholt, wenn die Kraft nachlässt.«

Was ist eure Meinung zu den vermeintlichen Problemen des iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max? Glaubt ihr, dass Apple das Ärgernis zeitnah in den Griff bekommt oder denkt ihr, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht wurde? Besitzt ihr schon eines der neuen Geräte von Apple? Was sind eure bisherigen Erfahrungen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare!