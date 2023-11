iOS 18 könnte eines der größten iPhone-Updates überhaupt werden, doch Apple kämpft mit Problemen

Apple hat wohl große Ambitionen für IOS 18. Bild: stock.adobe.com, yalcinsonat, Berk)

Die Entwickler aus Cupertino haben große Ambitionen für iOS 18. Zumindest wenn wir dem neuesten Bericht des renommierten Bloomberg-Journalisten Mark Gurman Glauben schenken (via 9To5Mac).

Demnach seien die Ziele für iOS 18 »ehrgeizig und überzeugend«. Das große Ziel sei es vorrangig »wichtige neue Funktionen sowie Design-Anpassungen zu liefern«. Erste Hinweise auf die vermeintlichen Designänderungen finden sich bereits in iOS 17.

In den letzten Wochen gab es mehrere Hinweise darauf, dass Apple an einem eigenen ChatGPT-Pendant arbeitet, das unter anderem Siri deutlich aufwerten soll. Im Jahr 2024 könnte es so weit sein und Apple seine erste eigene generative KI auf den Markt bringen.

Die Berechnungen der künstlichen Intelligenz sollen sowohl Cloud-basiert als auch On-Device erfolgen. Letzteres könnte jedoch ausschließlich der iPhone 16 Pro-Serie vorbehalten sein.

Welche weiteren Funktionen oder Design-Anpassungen in iOS 18 einfließen sollen, geht aus dem verlinkten Bericht nicht hervor.

Apple pausierte die Entwicklung für iOS 18

Der Hersteller aus Cupertino hat sich in den letzten Wochen seit der Veröffentlichung von iOS 17 nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Zahlreiche Berichte über schwerwiegende Probleme machten die Runde.

Die Konsequenz: Apple pausierte vorübergehend die Entwicklung von iOS 18, um die Probleme von iOS 17, macOS Sonoma und watchOS 10 in den Griff zu bekommen.

Laut Gurman hat die einwöchige Pause keinen negativen Einfluss auf den Zeitplan für die Veröffentlichung von iOS 18. Im schlimmsten Fall hätten die Apple-Entwickler am Ende der Entwicklungsphase weniger Luft, um Probleme kurz vor der Veröffentlichung zu beheben.

Wann kommt iOS 18?

Wir sind noch weit über ein halbes Jahr von der ersten Entwickler-Beta entfernt. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre könnte Apple auf der WWDC 2024, die vermutlich wieder im Mai stattfinden wird, einen ersten Einblick geben.

Das bedeutet wiederum, dass sich bis zur Präsentation noch einiges ändern kann. Es gibt bereits Stimmen in der Branche, die nicht daran glauben, dass Apples ChatGPT-Pendant bereits 2024 veröffentlicht wird.

Laut Ming-Chi Kuo ist der Hersteller in diesem Bereich zu spät dran und muss zudem sicherstellen, dass die künstliche Intelligenz den Datenschutzrichtlinien des Unternehmens entspricht.

Immerhin arbeitet Google bereits mit Hochdruck daran, seine Smartphones mit zahlreichen KI-Funktionen auszustatten. Sogar Bard soll demnächst in die Pixel-8-Serie integriert werden.

Auch der südkoreanische Smartphone-Hersteller Samsung hat ambitionierte Ziele für 2024. Das S24 soll bereits das erste Galaxy-Handy mit der hauseigenen KI »Gauss« sein und neben einer generativen KI auch eine Bild-KI ähnlich wie Midjourney und Dall-E beinhalten.

Darüber hinaus arbeitet Samsung an beeindruckenden Live-Übersetzungsfunktionen mit Hilfe von KI.

Patrick Schneider Ich begrüße die Entwicklungspause, um Fehler in verschiedenen Apple-Betriebssystemen zu beheben. Ich arbeite seit der Veröffentlichung von macOS Sonoma mit dem neuen Mac-Betriebssystem und konnte seitdem eine Vielzahl von Fehlern ausfindig machen.



Schnellaktionen über den Finder funktionieren nicht, Bluetooth-Geräte verlieren willkürlich die Verbindung, externe Monitore werden auf einmal nicht mehr erkannt und Programme stürzen plötzlich ab oder funktionieren nicht richtig - um nur einige Beispiele zu nennen.



Ob eine Woche ausreicht, um die Probleme auf den verschiedenen Systemen in den Griff zu bekommen, kann ich nicht beurteilen, sondern nur darauf hoffen. Ich persönlich habe kein Problem damit, wenn sich der ganze Zeitplan für iOS 18 nach hinten verschiebt und dafür ein paar Bugs behoben werden können.



Denn an sich finde ich die Updates auf iOS 17 respektive iPadOS 17 sowie watchOS 10 und macOS Sonoma sehr gelungen. Wären da nicht die nervigen Probleme, die den täglichen Workflow negativ beeinflussen.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird KI eine große Rolle in iOS 18 einnehmen. Auf welche Verbesserungen hofft ihr? Sollte Apple Änderungen an der Benutzeroberfläche vornehmen oder mehr nützliche (KI-)Funktionen integrieren? Seid ihr auch von diversen Bugs in den Apple-Betriebssystemen geplagt? Schreibt es gerne unten in die Kommentare!