iPhone Ultra wird wohl noch teurer - Apple rechnet fest damit, dass ihr trotzdem zahlt

Apple denkt über ein neues High-End-Modell nach. Das berichtet der Bloomberg-Journalist Mark Gurman in seinem wöchentlichen Power On-Newsletter. Laut ihm soll ein neues iPhone Ultra wohl nicht das Pro Max ersetzen, sondern das Smartphone-Portfolio nach oben erweitern.

Ursprünglich sagte der Bloomberg-Journalist den Release des iPhone Ultras für 2023 voraus. Nun prognostiziert er einen möglichen Start für 2024, zusammen mit der iPhone 16-Serie. In einem Gespräch mit Investoren kam seitens Tim Cook wohl zudem eine mögliche Preissteigerung zur Sprache, die laut dem CEO kein Problem sei.

iPhone Ultra: Tim Cook hält an Preiserhöhungen fest

Das iPhone 14 (Pro) erschien im September 2022 mit einem deftigen Preisanstieg. Für Tim Cook offenbar kein Ausschlusskriterium für eine weitere Preiserhöhung in Hinblick auf das Ultra-Modell. Der Apple-Chef ist laut des oben verlinkten Berichts überzeugt, dass Nutzer mehr Geld für ein iPhone ausgeben würden, wenn sie dafür weitere Funktionen erhalten.

Ich glaube, die Leute sind bereit, sich wirklich zu strecken, um das Beste zu bekommen, was sie sich in dieser Kategorie leisten können. Quelle: Bloomberg

Ferner führt Tim Cook aus, dass das Smartphone ein »integraler« Bestandteil unseres Lebens geworden ist. Immerhin würden die Nutzer das iPhone täglich dafür verwenden, um Zahlungen zu tätigen, Smart-Home Geräte zu steuern oder ihre Gesundheit zu überwachen.

Ein solches Modell scheint realistisch. Immerhin hat Apple in den vergangenen Jahren damit begonnen, die Pro-Reihe stärker von der Standard-Ausführung der iPhones abzugrenzen. Für 2023 wird sogar erwartet, dass das iPhone 15 Pro Max mit exklusiven Funktionen gegenüber dem kleineren Pro erscheint. So soll das Pro Max-Modell eine Periskop-Kamera erhalten, die einen verbesserten optischen Zoom aufweist.

iPhone Ultra könnte ohne Ladenanschluss kommen

Ein iPhone ohne jegliche Ladeanschlüsse kursiert bereits seit längerer Zeit im Netz. Natürlich ist es bislang unklar, wie sich das Ultra-Modell von den iPhone 16 Pro-Modellen unterscheiden wird. Aber es könnte laut Mark Gurman das erste Apple-Smartphone sein, dass vollständig auf Steckanschlüsse verzichtet und ganz auf Wireless Charging setzt.

Neben den fehlenden Anschlüssen hält es Gurman für möglich, dass Apple das Ultra-Modell mit einem besseren Prozessor, einer besseren Kamera und einem größeren Display ausstatten wird.

Bevor wir das iPhone Ultra in die Finger bekommen, steht in diesem Jahr zunächst die iPhone 15-Reihe an. Alle bisherigen Informationen haben wir euch hier zusammengefasst:

Smartphones werden nicht nur bei Apple immer teurer. Auch das Galaxy S23 von Samsung kommt mit einem höheren Preis auf den Markt. Wie steht ihr zu einem möglichen Ultra-Modell, das preislich abermals eine Schippe drauflegt? Würdet ihr für ein noch teureres iPhone die Brieftasche zücken, wenn es mit weiteren Funktionen auf den Markt kommt? Welche Anforderungen muss es für euch erfüllen?