LEGO-Bastler behebt den wohl berühmtesten Mangel des neuen Mac mini auf eigene Faust

Allzu oft trifft LEGO nicht auf Apple, aber wenn es so geschieht, wie in diesem Fall, gefällt es uns besonders gut.

Apple hat mit dem neuen Mac mini vieles richtig gemacht, sowohl unserer Einschätzung nach als auch laut dem Urteil der ersten Tester.

Es gibt aber einen Aspekt, der durchaus für Kritik oder zumindest für Schmunzeln sorgt: Die Position der Power-Taste. Sie befindet sich mehr schlecht als recht erreichbar an der Unterseite des kleinen Geräts.

Wenn es bei dem neuen Mac mini ein Problem gibt, das prominent hervorsticht, dann sicherlich dieses. Doch ein findiger LEGO-Bastler hat dafür bereits eine Lösung gefunden, wie er bei Reddit zeigt:

LEGO-Lösung mit Mac mini LEGO-Lösung ohne Mac mini

Durch die Hebelwirkung verschiebt sich die untere Schiene mit dem erhöhten roten Element, wodurch wiederum die Power-Taste des Mac mini betätigt wird.

Ihr könnt euch die Lösung auch in einem kurzen Video-Clip in Aktion ansehen.

Ebenfalls interessant, zu wissen: In einem Kommentar zum Video gibt der Bastler mit dem Reddit-Namen Warvanov an, die roten Pins in den Ecken inzwischen andersherum platziert zu haben, um für eine bessere Belüftung zu sorgen.

Sollte Warvanov vorhaben, mit dem Mac mini zu spielen, könnte das besonders von Vorteil sein, wobei das Gaming nicht im Fokus des Geräts steht. Dennoch schließen sich Macs und Spiele längst nicht mehr aus, wie auch dieses Video am Beispiel von Star Citizen und einem Macbook von 2019 zeigt:

4:11 Star Citizen auf dem MacBook Pro: Es ruckelt, aber es läuft!

Eine Bastellösung, die sehr gut ankommt...

Unabhängig von Detailfragen wie der Belüftung gibt es bei Reddit sehr viel Zuspruch für die kleine LEGO-Bastelei zur Behebung des Mac-mini-Problems: Über 11.000 Upvotes zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels sprechen eine deutliche Sprache.

Auch in der GameStar-Redaktion sind viele von der simplen, aber funktionalen Idee angetan. Deshalb teilen wir sie mit euch in der Hoffnung, dass es vielen von euch genau so geht.

Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, ob das wirklich so ist – und ob ihr selbst schon mal Probleme bei Computer-Technik mithilfe von LEGO gelöst habt.

Ein prominentes Beispiel aus dem PC-Bereich, das deutlich simpler ist als die Lösung aus diesem Fall: Grafikkarten, die durch LEGO-Figuren stabilisiert werden, wie auf dem folgenden Bild zu sehen:

Dieses Bild ist zehn Jahre alt. In Gaming-Foren tauchen aber bis heute Fotos solcher Lösungen auf. (Quelle: Reddit)

...und ein Problem, das keins ist?

Bleibt uns abschließend noch, auf einen wichtigen Umstand hinzuweisen: Es ist bei Mac minis üblich, sie außerhalb der Nutzungszeiten im Standby-Modus zu belassen, statt sie immer wieder aus- und einzuschalten.

Das hat Apple laut Heise.de auch gegenüber chinesischen Influencern bestätigt. Im Artikel heißt es gleichzeitig, dass die Position an der Unterseite aus Sicht von Apple die bestmögliche Lösung war, bedingt durch die besonders kleine Bauweise des Geräts.