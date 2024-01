Apples Hightech-Headset erscheint wohl in wenigen Wochen, für den Kauf braucht ihr einen Termin

Der erste »räumliche Computer«: So nennt Apple die Vision Pro. Der Release könnte schon sehr bald erfolgen. (Bild: Apple)

Die Apple Vision Pro wurde im Juni 2023 vorgestellt und damals verkündete Apple, dass das fortschrittliche AR-Headset im Frühjahr 2024 erscheinen soll. Wie es aussieht, werden die iPhone-Macher ihr Versprechen einhalten: erste Quellen gehen von einem Release schon diesen Monat aus.

Apple Vision Pro: Im Gespräch sind der 26. oder 27. Januar

Aktuell kursiert in chinesischen Medien das Gerücht, dass die Apple Vision Pro am 27. Januar in den USA erscheinen wird. Das Gerücht stammt von Wall Street Insights, einem chinesischen Investor-News-Service.

Die Informationen sollen sie exklusiv von Personen erhalten haben, die in der Lieferkette der Apple Vision Pro involviert sind.

Unabhängig davon geht auch der gut informierte Apple-Insider Ming-Chi Kuo von einem Release im Januar aus.

Diese Gerüchte werden jetzt auch von Bloombergs Mark Gurman bestärkt. Er glaubt allerdings, dass eher der 26. Januar zutreffen wird - ein Freitag. Apple hat allerdings auch schon samstags neue Produkte vorgestellt, wie zum Beispiel das erste iPad.

Gurman ging zwar zuerst davon aus, dass Apple die Vision Pro im März 2024 veröffentlichen wird, jedoch wurde ein Release im Januar angepeilt. Das Aufkommen von den neuen Gerüchten könnte ein Hinweis darauf sein, dass Apple den ursprünglichen Plan beibehalten konnte.

Laut Bloomberg wird für den Kauf der Vision Pro wohl eine Terminvereinbarung in einem Apple Store notwendig. Jedes Headset soll auf jeden Kunden individuell angepasst werden. Der Preis soll bei 3.500 US-Dollar liegen.

Was haltet ihr von der Apple Vision Pro? Werdet ihr euch eines holen? Oder ist es preislich zu hoch angesetzt? Seht ihr Potenzial in der Technologie und wartet lieber auf günstigere Varianten oder glaubt ihr nicht an dieselbe »Spatial Computing«-Zukunft, an die Apple glaubt? Schreibt uns eure Meinung zu diesem Thema in die Kommentare!