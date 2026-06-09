Apple enthüllt das neue watchOS 27 – doch für überraschend viele von euch gibt es eine schlechte Nachricht

Apple zeigt wie das neue »watchOS 27« aussieht – doch läuft das Update auf allen Modellen, wie der Apple Watch SE? (Bildquelle: Apple)

Das Rätseln ist vorbei: Apple hat auf seiner Entwicklerkonferenz WWDC 2026 das neue watchOS 27 enthüllt und gezeigt, wie das Smartwatch-System im Herbst funktionieren wird.

Doch für viele von euch gibt es eine bittere Pille zu schlucken, denn Apple streicht die Unterstützung für erstaunlich viele ältere Modelle.

Mit den neuen Betriebssystemen iOS 27 und watchOS 27 stehen Smartphones und Smartwatches im Mittelpunkt. Doch direkt nach der Keynote herrschte in der Community erst einmal pure Verwirrung – und das lag an Apples eigener Webseite.

Erst Schock, dann Entwarnung: Das Rätsel um die Series 9

Kurz nach der Präsentation sorgte die offizielle Apple-Webseite für Herzrasen unter den Fans. In der Übersicht der unterstützten Geräte fehlte die Apple Watch Series 9.

Da dieses Modell jedoch denselben modernen S9-Chip nutzt wie die weiterhin unterstützte Apple Watch Ultra 2, vermuteten viele schnell einen Fehler.

Apple korrigierte die Liste wenig später und gab Entwarnung. Die Series 9 ist im Herbst offiziell dabei. Wer eine der kompatiblen Uhren besitzt, darf sich auf dicke Upgrades wie die neue Siri AI App und stark erweiterte Trainings-Auswertungen freuen.

10:38 Nach über 40 Tests: So kommen Smartwatches und -Ringe bei GameStar Tech auf den Prüfstand

Autoplay

Diese sechs Modelle bekommen das neue watchOS 27

Wenn ihr das watchOS-Update durchführen wollt, gibt es für euch jedoch eine Einschränkung. Um dieses zu installieren, braucht ihr nämlich zwingend ein iPhone, das iOS 27 unterstützt – also mindestens ein iPhone 11 oder SE der 2. Generation.

Diese Modelle bekommen das neue watchOS 27 im Herbst: Apple Watch Series 9 Apple Watch Series 10 Apple Watch Series 11 Apple Watch Ultra 2 Apple Watch Ultra 3 Apple Watch SE (3rd Gen)



Kahlschlag im Herbst: Darum hat niemand mit dem Support-Aus für so viele Uhren gerechnet

Dass die alten Series 6 und auch das Series 7 Modell irgendwann eingestellt wird, war absehbar. Insbesonders deshalb, weil beide Uhren mit derselben Prozessor-Basis laufen.

Doch was Apple während der Keynote gezeigt hat, gleicht einem Kahlschlag. Modelle wie die Apple Watch Series 8 aus dem Jahr 2022 fliegen komplett aus dem Raster und auch die erste Generation der Apple Watch Ultra sowie die beliebte Apple Watch SE 2 gehen leer aus.

Ein Schritt der besonders viele überrascht hat, da im Vorfeld in den sozialen Medien stark für einen weiteren Support der Apple Watches argumentiert wurde. So hat Apple in der Vergangenheit im Schnitt sechs Jahre gewartet, bevor sie Modell aus dem Support genommen haben.

Zudem wurde beispielsweise die Apple Watch SE 2 noch bis September 2025 offiziell im Store verkauft – dass diese Nutzer nun nach nicht einmal einem Jahr kein großes Update mehr bekommen, hinterlässt in der Community einen sehr fahlen Beigeschmack.

Besonders skurril wirkt das Ganze im direkten Vergleich zur Smartphone-Sparte: Während das iPhone 11 aus dem Jahr 2019 im Herbst immer noch mit dem brandneuen iOS 27 versorgt wird, wird das Update für die deutliche jüngere Apple Watch Series 8 (2022) gar nicht erst ausgerollt.

Apple begründet das implizit mit den enormen Hardware-Anforderungen der neuen KI-Features – für Besitzer der S8-Chip-Generation ist das trotzdem ein harter Schlag.

Hinweis: Dieser Artikel ist in einer früheren Version bereits auf GameStar.de erschienen.