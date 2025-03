watchOS 11.4: Das neue Update für die Apple Watch sorgt dafür, dass ihr keinen Wecker mehr verpasst

watchOS 11.4 erscheint vermutlich Anfang April für alle Modelle, die auch watchOS 11 erhalten haben.

Manche Menschen sind im Tiefschlaf einfach nicht zu wecken, auch wenn die Uhr am Handgelenk kräftig vibriert. Genau diesen Personen will Apple mit watchOS 12.4 wohl unter die Arme greifen.

Im Detail:

Die Apple Watch soll künftig auch im lautlosen Modus bei einem Wecker klingeln . Bisher vibriert die Uhr nur im Lautlos-Modus.

. Bisher vibriert die Uhr nur im Lautlos-Modus. Dafür kommt mit dem neuen Update die Funktion »Lautlos-Modus durchbrechen« ins Spiel.

Wird diese Option aktiviert, spielt die Uhr selbst im Schlafmodus einen Klingelton ab und vibriert am Handgelenk (via MacRumors).

Zukünftig wird diese Option im Kontextmenü »Töne & Haptik« zu finden sein. Außerdem kann »Lautlosmodus durchbrechen« direkt über den eingestellten Wecker aktiviert werden.

Kommen weitere Funktionen mit watchOS 11.4?

Das Update auf watchOS 11.4 bringt abseits der Wecker-Funktion bisher keine weiteren nennenswerten Änderungen oder Neuerungen. Apple scheint sich vor allem auf Verbesserungen der Systemstabilität und Bugfixes zu konzentrieren.

11:59 Schlaftracker versus Schlaflabor - Wie genau sind Apple Watch und Co.?

Autoplay

Wann erscheint watchOS 11.4?

Apple hat die RC-Versionen (Release Candidate) für iOS 18.4, iPadOS 15.4, macOS 15.4 sowie watchOS 11.4 für Entwickler freigegeben. Demnach steht das Update für Apple Watches kurz vor der Veröffentlichung.

Apple strebt die Veröffentlichung von iOS 18.4 und damit Apple Intelligence in der EU für Anfang April an. Die Updates sollte also im Laufe der nächsten Woche zum Download bereitstehen.

Sobald die neueste Version verfügbar ist, kann der Download wie folgt gestartet werden:

Öffnet die Watch-App auf dem iPhone.

Tippt jetzt auf »Allgemein« und wählt »Softwareupdate« aus.

Wartet nun einen Augenblick, bis die neue Version erscheint.

Tippt anschließend auf »Herunterladen & installieren«.

Welche Neuerungen Apple im Rahmen von watchOS 12 geplant hat, werden wir vermutlich im Juni erfahren, wenn die Entwicklerkonferenz stattfindet.

Was haltet ihr von dieser neuen Funktion? Würde sie euch in Zukunft helfen, keinen Wecker mehr zu verpassen? Welche Neuerungen wünscht ihr euch für zukünftige Apple Watch-Modelle und Software-Updates? Schreibt uns eure Meinung unten in die Kommentare!