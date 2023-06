Leak: Wird Apple mehrere Macs auf der WWDC ankündigen?

Ein neues MacBook Air könnte nur eines von mehreren Macs sein, das auf der WWDC angekündigt wird. (Quelle: adobe.stock/Adnan Amad Ali)

Die Worldwide Developers Conference steht am 5. Juni ins Haus und für Apple könnte es ein riesiges Event werden. Das Mixed-Reality-Headset gilt bereits als gesetzt, doch die Cupertiner legen laut Bloombergs Mark Gurman nach.

Wie unter anderem The Verge berichtet, geht der Insider von mehreren Macs aus, die am kommenden Montag vorgestellt werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Welche Macs könnten das sein?

Gurman hat bereits preisgegeben, dass ein MacBook Air mit einem größeren 15-Zoll-Bildschirm und einem M2-Chip in Arbeit ist. Das könnte einer der von ihm angesprochenen Macs sein.

Darüber hinaus berichtet der Insider, dass Apple ein Paar neue High-End-Macs mit dem M2 Max-Chip und einem nicht angekündigten M2 Ultra-Chip testet. Gurman deutet darauf hin, dass es sich bei diesen Geräten um neue Versionen des Mac Studio handeln könnte. Der Mac Studio ist mehr als ein Jahr alt und verfügt über die letzte Iteration der Chips, eine überarbeitete Version klingt also nachvollziehbar.

Macs mit dem bis jetzt noch unveröffentlichten M3-Chipsatz könnten laut Gurman ebenfalls enthüllt werden. Sollte dem so sein, werden sie allerdings vermutlich noch nicht zum Verkauf stehen. Wir gehen daher eher von einem Release von iMacs und MacBook Airs mit diesen Chips in der zweiten Hälfte des Jahres aus.

Wann wird es handfeste Neuigkeiten geben?

Die WWDC findet am 5. Juni statt, unser Ticker dazu startet um 19 Uhr. Ihr findet ihn am Montag direkt auf der Startseite.

Was wir uns darüber hinaus vom WWDC versprechen, lest ihr hier:

Der WWDC ist ein wichtiger Termin in der Tech-Welt und Apple wird dieses Jahr besonders stark auftreten, schenkt man den ganzen Gerüchten Glauben. Freut ihr euch auf neue Versionen der Macs? Schaut ihr gespannt auf Apples Mixed-Reality-Headset? Oder zieht das Event an euch vorüber und ihr spekuliert lieber auf die nächsten Generationen der iPhones im Herbst? Schreibt’s in die Kommentare!