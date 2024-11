Aquapark Tycoon stellt den Teil des Aufbauspiels vor, den nicht einmal Planet Coaster 2 liefert

Aquapark Tycoon setzt nicht nur auf Becken oder Rutschen, sondern setzt sehr detailreich sogar allerlei Saunen um.

Schwimmbäder liegen wohl aktuell stark im Trend. Nachdem bereits Planet Coaster 2 vor allem mit seinen neuen Wasser-Attraktionen und Rutschen etwas frischen Wind ins Parkgenre bringen wollte und auch Park Beyond einen DLC rund ums feuchte Nass rausbrachte, soll 2025 Aquapark Tycoon von einem deutschen Studio erscheinen.

Doch anders als die Konkurrenz fokussiert sich Aquapark Tycoon wirklich vollends darauf, ein vollumfängliches Schwimmbad-Erlebnis zu liefern. Wir bauen daher wirklich ein klassisches Erlebnisbad und keinen Freizeitpark mit Rutschen.

Das bedeutet auch, dass in Aquapark Tycoon klassische Spa-Bereiche vorkommen, von denen in den Wasserparks von Planet Coaster 2 jeder Spur fehlt. Was für Saunen genau im Spiel auf uns warten, hat das Studio jetzt enthüllt.

0:58 Aquapark Tycoon weltexklusiv im ersten Trailer enthüllt

So funktionieren Saunen

Natürlich werden auch in Aquapark Tycoon verschiedene Wasserbecken und besonders abenteuerliche Rutschen eine ganz wichtige Rolle spielen. Allerdings eben nicht ausnahmslos, wer vor allem ältere Gäste (mit dicken Brieftaschen) anlocken will, der sollte darüber hinaus etwas für ihr körperliches Wohlergehen tun. Ihr könnt daher regelrechte Luxus- und eben Erholungs-Bereiche bauen.

Saunen sind hier der wichtigste Teil und lassen sich durchaus ähnlich aufwendig individualisieren wie auch die Schwimmbecken. Das reicht von dem Grundriss des Saunaraums bis hin zu seiner Ausstattung. Also ob ihr beispielsweise ein paar Kräuterbüschel an die Wand hängt, ein Thermometer oder versucht über bestimmte Designs, Lichter und Musik besondere Atmosphären zu erzeugen.

Saunen sind gut für die Gesundheit, vor allem, wenn sich eure Gäste danach in einen kalten Bottisch stürzen.

Ihr könnt sogar regelmäßige Aufgüsse gestalten und selbst darüber entscheiden, welche Düfte eure Saunameister verbreiten. Hier sind alle Klassiker von Bergamotte bis zu frischem Brot dabei. Natürlich gibt es aber auch vorgefertigte Sauna-Typen. Vier davon hat das Team jetzt vorgestellt:

Finnische Sauna: Eine recht klassische Sauna mit hohen Temperaturen bis zu 95 Grad und einer recht geringen Luftfeuchtigkeit, wahlweise bis zu nur 5 Prozent.

Eine recht klassische Sauna mit hohen Temperaturen bis zu 95 Grad und einer recht geringen Luftfeuchtigkeit, wahlweise bis zu nur 5 Prozent. Dampfbad : Quasi das Gegenteil zur Finnischen Sauna ist das Dampfbad. Die Luftfeuchtigkeit ist hoch genug, um auch ohne zu schwitzen, nass zu werden. Temperaturen liegen bei 45 bis 55 Grad.

: Quasi das Gegenteil zur Finnischen Sauna ist das Dampfbad. Die Luftfeuchtigkeit ist hoch genug, um auch ohne zu schwitzen, nass zu werden. Temperaturen liegen bei 45 bis 55 Grad. Salzsauna: Wer seine Sauna mit Salzwänden ausstattet und die Temperatur auf zwischen 55 und 80 Grad hält, bekommt eine Salzsauna. Das Salzt in der Luft soll den Atemwegen guttun.

Wer seine Sauna mit Salzwänden ausstattet und die Temperatur auf zwischen 55 und 80 Grad hält, bekommt eine Salzsauna. Das Salzt in der Luft soll den Atemwegen guttun. Eventsauna: Weniger von der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit, als viel mehr vom Unterhaltungswert abhängig ist die Eventsauna. Schickt ihr eure Entertainer rein, damit sie für gut schwitz und gute Stimmung sorgen.

Falls ihr Interesse an Aquapark Tycoon habt und gerne mehr wissen wollt, dann schaut doch mal in unsere Preview! Dort konnten wir sehr ausführlich mit den Leuten hinter der neuen Park-Sim sprechen und haben für euch zusammengefasst, was Aquapark Tycoon auszeichnet. Falls ihr noch Sorgen und Wünsche rund um die Schwimmpark-Simulation habt, schreibt sie doch in die Kommentare! Die deutschen Entwicklerinnen und Entwickler können sie sogar lesen.