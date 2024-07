Wie viele Arbeitslose gibt es eigentlich in Skyrim? YouTuber veröffentlicht herrlich witzigen Report

Statt die Welt zu retten, sammelt manches Drachenblut lieber Daten.

Spiele schön und gut, aber wie sieht es eigentlich mit der Wirtschaftslage aus?! Unter diesem Vorsatz erkundet ein YouTuber Städte in Spielen wie Skyrim, wie viele Einwohner eigentlich einer Arbeit nachgehen. Damit wir auch mal über die wirklich wichtigen Aspekte einer Spielwelt reden!

Dazu rennt Any Austin stundenlang NPCs hinterher, späht ihre Tagesabläufe aus, lauscht ihren Gesprächen und notiert die Ergebnisse in seinen augenzwinkernden Videos – von denen es inzwischen 22 gibt. Dabei zeigt sich: Eine Stadt liegt ganz weit vorn in Sachen Arbeitsplätze.

Der YouTuber nimmt sich alle Städte und größeren Siedlungen von Himmelsrand (und anderen Spielwelten wie dem Pokémon-Kontinent Kanto) einzeln vor, zuletzt etwa die älteste Menschenstadt Windhelm. In seiner gewohnt trockenen Art beschreibt er sie so:

»Die Einwohner von Windhelm lieben Holzhacken, den Beginn brutaler Rebellionen und Vorurteile gegen Pferde. Aber wie geht es eigentlich der örtlichen Wirtschaft?!«.

Das sind natürlich wichtige Fragen, die euch sicherlich schon oft nachts wach gehalten haben. Any Austin verfolgt anschließend jeden NPC, den er finden kann, vom Dockarbeiter bis zum dick gepanzerten Söldner. Alle werden gelistet und am Ende ein Prozentsatz der Arbeitslosigkeit ausgerechnet. Any Austin verkündet seine Erkenntnisse dann in Form einer »Pressekonferenz des Arbeitsministeriums«.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Ein paar der höchst wissenschaftlich gewonnenen Ergebnisse:

Die niedrigste Arbeitslosigkeit herrscht in Dämmerstern. Nämlich sagenhafte 0 Prozent.

Nämlich sagenhafte 0 Prozent. Windhelm liegt mit 5,3 Prozent ungefähr im Mittelfeld der Skyrim-Städte.

Von allen bisher untersuchten Skyrim-Siedlungen landet Morthal mit 10 Prozent auf dem letzten Platz.

Die Spielstadt mit der höchsten Quote an Unbeschäftigten ist Delfino Plaza aus Super Mario Sunshine, mit 26 Prozent.

Skyrim lebt auch dreizehn Jahre nach dem Release munter weiter. Sein Nachfolger The Elder Scrolls 6 ist zwar schon von Entwickler Bethesda bestätigt, liegt aber immer noch in weiter Ferne – mal schauen, ob er vor dem Ende des Jahrzehnts erscheint. Und ob er Skyrim überhaupt entthronen kann oder die Community doch lieber noch ein paar Mods für Himmelsrand installiert.