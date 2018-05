Arrow, Flash & Supergirl - US-Sender kündigt Crossover mit Batwoman an

Ein weiteres Crossover im Arrowverse kündigt sich für diesen Herbst auf dem US-Sender CW an: Fans der DC-Serien Arrow, Flash, Legends of Tomorrow und Supergirl dürfen sich erstmals auf ein wenig Batman-Feeling freuen, bestätigte jetzt The CW-Chef Mark Pedowitz.

Die angekündigte Spezialfolge führt die bekannten Superhelden aus den DC-Serien erstmals nach Gotham City. Nein, der Dunkle Ritter selbst wird wohl nicht in Erscheinung treten. Dafür kündigt sich eine neue Superheldin an, bestätigte Arrow-Darsteller Stephen Amell:

"Wir werden an der Seite von Batwoman kämpfen."

Aufmerksame Fans der Serien haben bereits erste Hinweise auf die Existenz von Batman in Gotham City entdecken dürfen: So nannte Oliver Queen aka Arrow (Stephen Amell) Bruce Waynes Namen in einer Szene. Und Felicity (Emily Bett Rickards) verweist in einer Szene auf eine weitere Superheldin (Barbara Gordon aka Batgirl).

Batwoman in den Comics - bald auch als Serie?

In den Comics hatte Batwomen ihren ersten Auftritt im Jahr 1956. In den aktuellen Ausgaben wird die Superheldin von der Milliardenerbin Kate Kane verkörpert. In der Supergirl-Serie hatte bereits die aus den modernen Comics bekannte Maggie Sawyer (gespielt von Floriana Lima) als Freundin von Kate Kane einen Auftritt inne.

Mit der Einführung der neuen Superheldin im Crossover stehen die Chancen gut, dass Batwoman künftig vielleicht sogar ihre eigene Serie im Arrowverse erhält. Bestätigt ist das aber noch nicht.