Glaubt man einer geleakten Spielbeschreibung im Playstation Store, enthält das kommende Assassin's Creed: Odyssey weit mehr Entscheidungsfreiheit als der Vorgänger Origins. Obgleich es nach PR-Sprech klingt, betont die folgende Beschreibung deutlich spielerische Freiheit im Rollenspiel-Stil:

"Nimm dein Schicksal in die Hand und schreibe deine eigene epische Odyssey, wenn du eine Reise unternimmst, um ein legendärer Spartanischer Held zu werden. Lebe unglaubliche Abenteuer in einer Welt, in der jede Entscheidung zählt. Von deiner Familie verstoßen, musst du dich vom ausgestoßenen Söldner zum legendären Spartanischen Helden aufschwingen, um die Wahrheit über deine Vergangenheit zu erfahren."

Bedeutet das, wir treffen Story-relevante Entscheidungen in einem großen Open-World-Rollenspiel wie in The Witcher 3? Die Information ist nicht offiziell und die enthaltenen Informationen entsprechend mit Vorsicht zu genießen. Warten wir ab, ob Ubisoft das neue Assassin's Creed: Odyssey auf der Pressekonferenz zur E3 2018 offiziell vorstellt. Mehr als einen kurzen Teaser im 300-Stil gab es bislang zum neuen Ableger der Assassinenreihe nicht zu sehen.