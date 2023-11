Avatar Frontiers of Pandora - Systemanforderungen zeigen schon keine native Auflösung mehr

Avatar könnte schicke Optik bieten, die laut Systemanforderungen Upscaling in vielen Fällen voraussetzt.

Avatar: Frontiers of Pandora ist ein actiongeladenes Spiel, das auf der Welt der erfolgreichen Filme von James Cameron basiert. Aktuell sorgen die Systemanforderungen aber für Aufsehen.

Wenn das Spiel am 7. Dezember erscheint, werden demnach Upscaling-Techniken wie DLSS und FSR voraussichtlich einmal mehr eine große Rolle spielen. Zuletzt hatte erst Alan Wake 2 mit einer vermeintlichen Upscaling-Pflicht für Schlagzeilen gesorgt.

So sieht Avatar: Frontiers of Pandora grafisch aus

13:50 Avatar - Frontiers of Pandora: So funktioniert der Open-World-Shooter

Avatar soll eine beeindruckende Dschungel-Welt bieten, die von der Menschheit bedroht wird. Die gezeigte Umgebung kommt erstaunlich nah an die Filme heran, wie auch unser oben zu sehendes Vorschau-Video deutlich macht.

Dementsprechend viel Leistung wird dieses Spiel aber auch fordern. Wie stark eure Hardware dafür sein muss, hat Ubisoft jetzt selbst veröffentlicht:

Ubisoft veröffentlicht die Specs nur noch in Kombination mit FSR. DLSS und XeSS werden übrigens auch unterstützt (Quelle: Ubisoft)

Technische Anforderungen im Überblick

Ubisoft unterscheidet hier selbst in Minimum, Recommended (Empfohlen), Enthusiast und Ultra:

MINIMUM

Auflösung: 1080p, Low Preset mit FSR2 Quality und 30 FPS

CPU: AMD Ryzen 5 3600 /Intel Core i7 8700K

AMD Ryzen 5 3600 /Intel Core i7 8700K GPU: AMD RX 5700 8GB / Nvidia GTX 1070 8GB / Intel ARC A750 8GB (REBAR ON)

AMD RX 5700 8GB / Nvidia GTX 1070 8GB / Intel ARC A750 8GB (REBAR ON) RAM: 16 GB (gilt für alle Angaben)

16 GB (gilt für alle Angaben) Speicherplatz : 90 GB SSD (gilt für alle Angaben)

: 90 GB SSD (gilt für alle Angaben) Betriebssystem: Windows 10/Windows 11 mit DirectX12 (gilt für alle Angaben)

RECOMMENDED

Auflösung: 1080p, High Preset mit FSR2 Quality und 60 FPS

CPU: AMD Ryzen5 5600X / Intel Core i5 11600K

AMD Ryzen5 5600X / Intel Core i5 11600K GPU: AMD RX 6700 XT 12GB / Nvidia RTX 3060 Ti 8GB

ENTHUSIAST

Auflösung: 1440p, High Preset mit FSR2 Quality und 60 FPS

CPU: AMD Ryzen5 5600X / Intel Core i5 11600K

AMD Ryzen5 5600X / Intel Core i5 11600K GPU: AMD RX 6800 XT 16GB / Nvidia RTX 3080 10GB

ULTRA

Auflösung: 4K, Ultra Preset mit FSR2 Balanced und 60 FPS

CPU: AMD Ryzen7 5800X3D / Intel Core i7 12700K

AMD Ryzen7 5800X3D / Intel Core i7 12700K GPU: AMD RX 7900 XTX 24GB / Nvidia RTX 4080 16GB

Was ist das Besondere an diesen Angaben?

Ubisoft nennt technische Voraussetzungen, die immer die Upscaling-Technologie FSR beinhalten.

Upscaling bedeutet, dass eure Grafikkarte das Spiel niedriger berechnet als ihr in den Grafikeinstellungen eingestellt habt. Stellt ihr beispielsweise auf 4K, rechnet eure Grafikkarte in einer niedrigeren Auflösung wie Full HD. Anschließend wird das Bild auf eure gewünschte Auflösung hochskaliert.

FSR ist dabei die Technologie von AMD. Nvidia verwendet DLSS (funktioniert nur mit RTX-Grafikkarten) und Intel XeSS, die beide ebenfalls vom Avatar-Spiel unterstützt werden.

Vereinfacht gesagt bekommt ihr dadurch mehr Bilder pro Sekunde, was aber sichtbar zulasten der Bildqualität gehen kann (wenn auch nicht muss).

Die Technik gewinnt immer mehr an Bedeutung, wie erst kürzlich Aussagen von Nvidia gezeigt haben:

Was bedeutet das für euch? Wer wissen will, welche Hardware für das Spielen in der nativen Auflösung benötigt wird, geht zumindest mit Blick auf konkrete Angaben leer aus.

Es wird aber sehr wahrscheinlich grundsätzlich möglich sein, den Titel auch ohne Upscaling zu spielen. Dabei steigen primär die Anforderungen an die GPU. Ihr braucht dann dementsprechend jeweils eine etwas schnellere Grafikkarte als offiziell angegeben.

Was haltet ihr davon, dass Firmen wie Ubisoft nur noch technische Anforderungen nennen, die davon ausgehen, dass ihr Upscaling benutzt? Schreibt uns eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare.