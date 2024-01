Avatar: Ubisofts neue Open World erschien genau zur richtigen Zeit - zumindest laut deutschen Bestsellern

Avatar: Frontiers of Pandora ist seit Release ein echter Spitzenreiter unter den deutschen Bestsellern.

Die meistverkauften Spiele in Deutschland: Jeden Monat wird von dem Branchenverband game eine Statistik zu den deutschen Topsellern der PC- und Konsolenspiele veröffentlicht. Auch für Dezember 2023 gibt es nun ein Update, darunter einige bekannte Dauerbrenner und neue Titel.

Die Top 20 der meistverkauften Spiele

In der Dezember-Liste finden sich erneut einige Fan-Lieblinge wie EA SPORTS FC 24, das sich nach einer einmonatigen Pause auf Platz 2 nun zurück zur Spitze erkämpft hat. Der Ego-Shooter Call of Duty: Modern Warfare 3 rutscht somit, trotz weiterhin umstrittener Steam-Reviews, »nur« auf Platz 2.

Auch Hogwarts Legacy bleibt in den Top 3 - weltweit erreicht das Zauberspiel sogar den Titel als wohl bestverkauftes Spiel des Jahres. Als Newcomer steigt außerdem noch das Tanzspiel Just Dance 2024 Edition in die Liste mit ein und schafft es auf Platz 16.

Wer es noch in die Top 20 der meistverkauften PC- und Konsolenspiele im Dezember 2023 schaffte, könnt ihr der offiziellen Tabelle von game entnehmen:

Platz 1: EA SPORTS FC 24 (Electronic Arts)

Platz 2: Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard)

Platz 3: Hogwarts Legacy (Warner Bros. Games)

Platz 4: Avatar: Frontiers of Pandora (Ubisoft)

Platz 5: Grand Theft Auto 5 (Rockstar Games)

Platz 6: Super Mario Bros. Wonder (Nintendo)

Platz 7: Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games)

Platz 8: Nintendo Switch Sports (Nintendo)

Platz 9: Assassin’s Creed Mirage (Ubisoft)

Platz 10: Marvel’s Spider-Man 2 (Sony Interactive Entertainment)

Platz 11: Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo)

Platz 12: Need for Speed: Heat (Electronic Arts)

Platz 13: It Takes Two (Electronic Arts)

Platz 14: Elden Ring (Bandai Namco Entertainment)

Platz 15: Star Wars Jedi: Survivor (Electronic Arts)

Platz 16: Just Dance 2024 Edition (Ubisoft)

Platz 17: Lego Harry Potter Collection (Warner Bros. Games)

Platz 18: Minecraft (Microsoft)

Platz 19: Mario + Rabbids Sparks of Hope (Ubisoft)

Platz 20: The Crew Motorfest

Die größte Überraschung stellt vermutlich Avatar: Frontiers of Pandora dar. Der Ubisoft-Titel erschien am 7. Dezember 2023, zum Weihnachtsgeschäft haben sich nun offensichtlich viele Spieler für die Blauhäuter entschieden. Denn wie die Statistik zeigt, hat sich das beste und schönste Open World seit Langem, wie es unser Kollege Fabiano beschreibt, den vierten Platz der deutschen Topseller ergattert.

Wie schön die Avatar-Welt wirklich ist, seht ihr in unserem ausführlichen Video dazu:

14:27 Avatar: Die ersten 15 Minuten in der schönsten Open World des Jahres

So entstehen die Verkaufs-Charts

Die game Charts werden aus den physischen und digitalen Verkaufszahlen von Spielen ersichtlich, die plattformübergreifend in Deutschland immer über einen Monat lang gemessen werden. Dafür werden die Daten der Games Sales Data bereitgestellt, die die Zahlen vieler Einzelhändler, Publisher als auch digitalen Plattformen wie beispielsweise Steam, PSN oder Xbox Live erfassen.

Der ein oder andere wird sich wundern, dass große Titel wie Alan Wake 2 oder Baldur’s Gate 3 nicht in der Liste auftauchen. Das liegt schlichtweg daran, dass »die jeweiligen Publisher aktuell nicht an der Datenerhebung durch GSD teilnehmen«.

Was haltet ihr von der deutschen Bestsellerliste? Gibt es für euch einige Überraschungen? Sind darunter Spiele, die ihr euch selbst gegönnt habt? Oder vermisst ihr sogar den ein oder anderen Titel? Wenn ja, welche wären das? Habt ihr schon eine Vorahnung, welche Spiele es auf die Januar-Liste schaffen könnten? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare!