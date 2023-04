45 Minuten aus Avengers: Infinity War wurden geschnitten: Das hätte die Szene gezeigt

Avengers 3 hätte ursprünglich drei Stunden und 15 Minuten lang sein sollen.

Wer Avengers: Infinity War und Endgame hintereinander schaut, trainiert das eigene Sitzfleisch ohnehin schon ganz ordentlich, doch ursprünglich hätte Avengers 3 sogar noch länger ausfallen sollen - und zwar ganze 45 Minuten! Das verrät Thanos-Comic-Schöpfer Jim Starlin in einem Interview mit Comic-YouTuber Near Mint Condition.

Starlin gehört zu den langjährigsten Branchen-Veteranen und erschuf vor vielen Jahrzehnten Thanos in den Marvel-Comics. Kein Wunder, dass er von Avengers-Regisseur Joe Russo schon vor Kinostart in den kompletten Plot von Avengers 3 und 4 eingeweiht wurde (und anderthalb Jahre schweigen musste). Just vor Kinostart von Avengers: Infinity War bekam er allerdings eine Benachrichtigung von Russo, dass der Anfang des Films drastisch eingekürzt werde:

Die 45 Minuten zu Beginn des Films mit Thanos wurden rausgeschnitten. Es gab eine ganze Sequenz mit ihm, in der er den ersten Infinity-Stein ergattert. Sie mussten es rausschneiden, obwohl sie es abgedreht hatten. Sie wollten nicht noch mehr Geld für Effekte ausgeben und auch verhindern, dass der Film genauso lang würde wie Endgame. Damals konnte noch keiner abschätzen, wie erfolgreich Avengers 3 sein würde. Jim Starlin

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Thanos erwirbt den ersten Infinity-Stein vom Planeten Xandar, also der Heimat des Nova Corps' aus Guardians of the Galaxy 1. In der ursprünglichen hätten wir uns also sehr wahrscheinlich auf eine epische Belagerung einstellen können, in der Thanos - wie er es üblicherweise so macht - den gesamten Planeten zerlegt. Daraus hätte sich auch etwas organischer ergeben, warum er mit der Macht des ersten Steines so spielend leicht den Hulk auf die Bretter schickt.

Laut Starlin gab es sogar Pläne, die geschnittenen Szenen in der Blu-Ray-Fassung wiederherzustellen, doch dieses Vorhaben sei wohl irgendwo in der Produktionskette wieder verworfen worden. Schade drum.

Aber was denkt ihr? Hätte Infinity War ruhig noch ein bisschen länger sein können? Oder seid ihr ganz zufrieden damit, dass sich der Film einen noch ausführlicheren Prolog geschenkt hat?