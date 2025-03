Sind Singleplayer-Spiele tot? Der Chefentwickler von Baldur's Gate 3 hat dazu eine klare Meinung

Larians CEO ist überzeugt, dass Singleplayer-Spiele eine Zukunft haben.

Während Larian aktuell noch an Patch 8 für Baldur's Gate 3 feilt, ist bereits das nächste Spiel in Planung. Um was genau es sich handelt, ist nicht bekannt, angesichts der Historie des Studios ist ein Singleplayer-Spiel aber sehr wahrscheinlich. Chefentwickler Swen Vincke bekräftigt seine Einstellung zu diesem Spielkonzept und hält die Aussage »Singleplayer-Spiele sind tot« für einen Fehler.

»Sie müssen einfach nur gut sein«

In einem Beitrag auf X, ehemals Twitter, kritisiert Vincke das sich jährliche wiederholende Mantra, dass Singleplayer-Spiele tot seien. Dem widerspricht er vehement.