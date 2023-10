Baldur’s Gate 3: Fan kann das Ende nicht spielen, weil er 100 Stunden zuvor einen Fehler begangen hat

Alles startete und endete mit ihm und mit Schattenherz - jetzt ist der Spielstand im Eimer.

Bei schier endlosen Möglichkeiten gibt es auch schier endlose Wege, es zu verbocken. Das muss der Spieler palomAstra bei Baldur’s Gate 3 aktuell schmerzlich erfahren.

Das Rollenspiel rühmt sich damit, dass jeder Spielverlauf anders ist und unterschiedliche Enden hervorbringen wird. Der arme Tropf wird aber gar kein Ende erleben, so sehr hat er unglücklicherweise seinen Spielstand in den Sand gesetzt.

Spoiler-Warnung: Die folgenden Zeilen verraten den finalen Bossgegner aus Akt 2 - seid ihr da noch nicht angekommen, solltet ihr euch zweimal überlegen, ab jetzt weiterzulesen.

Was ist passiert?

Wie palomAstra auf Reddit verzweifelt mitteilt, kann er den finalen Kampf in Akt 3 nicht starten. Die Wurzel des Problems erstreckt sich aber auf ein Missgeschick rund 100 Spielstunden zuvor und noch in Akt 2 von Baldur’s Gate 3.

Bevor der Spieler die Mindflayer-Kolonie betrat, ließ er unabsichtlich seine Heilerin Schattenherz zurück - vor dem Kampf mit Ketheric konnte er sie nicht wieder in seine Gruppe zurückbringen. Bei dem Gemetzel mit dem Bossgegner ging er im ersten Moment siegreich von dannen, obwohl seine Gruppe unterbesetzt war - als sich der Mann mit dem Netherstein aber in Myrkul verwandelte, wandte sich das Blatt.

Schattenherz wurde einfach zurückgelassen - aber das rächte sich bald.

All seine Gefährten fielen, um letztlich von Schattenherz wiederbelebt zu werden - aber nicht in der Nähe von Myrkul, sondern im Camp, wo die Halb-Elfe zurückgelassen wurde. PalomAstra schreibt, er konnte nicht zur Mindflayer-Kolonie zurückkehren und den Kampf abschließen, weshalb er sich nach Baldur’s Gate 3 aufmachte und somit Akt 3 startete.

Das große, leuchtend rote Problem an der Sache: Der Netherstein war nicht in seinem Besitz, sondern wartete immer noch bei Myrkul!

Dass das zu einem dicken Problem werden könnte, war ihm wohl nicht bekannt. So verbrachte er 100 Stunden in der namensgebenden Stadt und genoss ganz entspannt Akt 3. Jetzt steht er aber vor dem alles entscheidenden Bosskampf, ohne Netherstein wird das aber nichts.

Die Community ist fassungslos

Im Reddit-Post fragt palomAstra, ob noch andere Spieler in dieser Misere gelandet sind und ob sie vielleicht auch eine Lösung parat haben. Stattdessen sind die Kommentare aber gefüllt mit Mitleidsbekundungen und verblüfften Person.

BogoBiggie ist überzeugt davon, dass er der erste Mensch ist, der sich in dieser Situation wiederfindet:

Mein Freund, ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass die Antwort Nein lautet. Niemand ist auf dieses Problem gestoßen.

Juub1990 lobt ihn schon fast, dass er so unglaublich Mist gebaut hat:

Es erstaunt mich immer wieder, wie kreativ Spieler sein können, wenn sie ungewollt einen Fehler machen.

Und Xaba0 verschlägt es beinahe die Sprache:

Ich … du bist wirklich eine Nummer für sich.

So wie es aussieht, sind die 100 Spielstunden für die Katz, wenn er das Abenteuer komplett zu Ende spielen möchte.

Hättet ihr geglaubt, dass so ein Missgeschick überhaupt möglich sein könnte in Baldur’s Gate 3? In welchen ungewöhnlichen Situationen habt ihr euch bei dem Mega-Rollenspiel schon eingefunden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!