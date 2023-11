Baldur's Gate 3: Fan fragt nach den unbeliebtesten Begleitern, bekommt überraschendes Ergebnis

Der Druide Halsin kann sich in einen Eulenbären verwandeln - besonders beliebt ist er aber trotzdem nicht.

In der Welt der Rollenspiele gibt es in jedem Spiel Charaktere, die die Herzen der Spieler erobern oder sie zur Weißglut treiben – so auch in Baldur's Gate 3. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage auf Reddit unter den Fans des Spiels, hat einige überraschende Ergebnisse hervorgebracht, als nach den am wenigsten gemochten Begleitern gefragt wurde.

Das sind die unbeliebtesten Begleiter in BG3

Halsin und Wyll sind die mit abstand unbeliebtesten Begleiter in BG3.

An der Spitze der Liste steht überraschenderweise Halsin, der mit 24,44 Prozent der Stimmen als der am wenigsten gemochte Begleiter gewählt wurde. Halsin, bekannt als ein mächtiger Druide, der sich in einen Bären verwandeln kann, scheint nicht bei allen Spielern gut anzukommen.

Ein Blick in die Kommentare auf Reddit offenbart, dass viele Spieler seine romantischen Dialoge als aufdringlich und unangenehm empfinden. Für viele Fans ist es offenbar störend, dass er oft sexuelle Avancen macht, selbst wenn man bereits in einer Beziehung mit einem anderen Charakter ist.

Der Fragensteller auf Reddit ist vom Ergebnis überrascht: Für ihn ist Halsin einfach nur ein großer, chilliger Typ, der Heilen und Tanken kann und euch ordentlich rannimmt, wenn ihr Lust darauf habt .

1:10:35 Ist Baldur's Gate 3 die Renaissance der Oldschool-Rollenspiele? - mit RBTV

Dicht gefolgt von Halsin ist Wyll, der 22,72 Prozent der Stimmen erhielt. Als charismatischer Hexenmeister könnte man erwarten, dass er bei den Spielern beliebter wäre. Allerdings wird oft bemängelt, dass Wyll einfach ein stereotyper Fantasy-Held mit einem Herz aus Gold und somit etwas langweilig ist.

Überraschend ist auch die Platzierung von Minsc, einem Kultcharakter aus früheren Baldurs-Gate-Spielen, der sich mit 9,57 Prozent der Stimmen nur im Mittelfeld befindet. Trotz seiner Beliebtheit und seines ikonischen Hamsters Boo kommt Minsc für viele einfach zu spät ins Spiel – und seine extreme Dickköpfigkeit und einige erzwungene witzige Szenen kommen ebenfalls nicht immer gut an.

Am anderen Ende des Spektrums steht Karlach, die nur 1,99 Prozent der Stimmen erhielt und somit die am wenigsten unbeliebte Figur ist. Sie ist zwar, genau wie Wyll, auch eindeutig ein Charakter mit guter Gesinnung, aber deutlich lebhafter als der Hexenmeister. Karlachs Stimmungsschwankungen zwischen absoluter Wut und Freude stehen für viele Fans im krassen Kontrast zu Charakteren wie Halsin und Wyll, die für viele Fans einfach nur da sind .

Jetzt seid ihr an der Reihe: Was denkt Ihr über die Ergebnisse dieser Fan-Umfrage? Hättet ihr gedacht, dass Halsin und Wyll so unbeliebt sind? Seid ihr überrascht? Oder entsprechen die Ergebnisse euren eigenen Erfahrungen im Spiel? Scrollt doch nach unten und schreibt uns eure Gedanken mit uns in den Kommentarbereich!