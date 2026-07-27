So habt ihr Baldurs Gate 3 noch nie gesehen: Das Meisterwerk bekommt eine umfangreiche Mod für die Third-Person-Kamera

Per Mod könnt ihr eine frei-konfigurierbare Schulter-Kamera in Baldur's Gate 3 erhalten.

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Martin Brinkmann
27.07.2026 | 10:45 Uhr

So könnte die Perspektive im Spiel aussehen. (Bildquelle: Relysia Nexus Mod) So könnte die Perspektive im Spiel aussehen. (Bildquelle: Relysia / Nexus Mod)

Die isometrische Ansicht gehört zu klassischen Rollenspielen wie die Würfel zum D&D-Abend, doch manchmal möchte man vielleicht einfach näher ans Geschehen ran.

Wer den neusten Teil der Baldur's Gate-Reihe gerne aus der »Schulter-Ansicht« erleben möchte, kann ab sofort einen Blick auf Nexus Mods werfen. Die neue Modifikation »Third Person Camera« verändert nämlich das Meisterwerk der Larian Studios für PC-Spieler grundlegend.

Mit zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten holt sie die Kamera direkt hinter den eigenen Charakter und verwandelt das Taktik-RPG optisch in ein modernes Action-Rollenspiel, das stark an Titel wie Dragon Age erinnert.

Video starten 1:25 »Baldur's Gate 3 ist das neue Skyrim der Modding-Szene« - Riesiges neues Gebiet in Akt 2 verspricht Großes

Die Features im Detail

Zwar bietet Baldur’s Gate 3 von Haus aus die Möglichkeit, den Blickwinkel der Kamera von leicht oben einzustellen, aber auch das hat Grenzen.

»Third Person Camera« geht hier deutlich weiter und erlaubt, die Schulterkamera frei einzustellen. Über ein eigens integriertes Menü lassen sich Parameter wie der Zoom-Faktor, der Winkel oder der seitliche Abstand zum Charakter stufenlos anpassen.

Der Entwickler hat den Mod in einem kurzen YouTube-Video vorgestellt.

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Installation und Voraussetzungen

Um die neue Perspektive genießen zu können ist ein Abstecher zu Nexus Mods nötig. Die Installation der Modifikation erfolgt am besten über den »BG3 Mod Manager«. Wie bei vielen tiefgreifenden Veränderungen für Baldur's Gate 3 wird zudem der »Baldur’s Gate 3 Script Extender« und »MOD Configuration Manager« benötigt. Zusätzlich muss auch noch »Native Mod Loader« installiert sein.

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Die Installation der Mod ist auf Nexus Mods im Detail beschrieben. Dort sind auch die erforderlichen Pakete verlinkt.

Die Mod rückt Baldur's Gate 3 optisch ein großes Stück näher an klassische Third-Person-RPGs wie Dragon Age Origins oder The Witcher 3. Spieler haben damit die Möglichkeit, das Rollenspiel-Epos in genau der Perspektive zu spielen, die sie bevorzugen.

Mehr zu Baldur's Gate 3: Baldur's Gate 3 war mir komplett egal, dann kam ich nicht mehr davon los [Best of GameStar]

Jetzt ist eure Meinung gefragt: Bevorzugt ihr bei Taktik-Rollenspielen wie BG3 die klassische isometrische Ansicht für den besten Überblick, oder werdet ihr die Third-Person-Mod für mehr Immersion direkt ausprobieren? Schreibt es uns in die Kommentare!

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Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3

Genre: Rollenspiel

Release: 03.08.2023 (PC), 06.09.2023 (PS5), 07.12.2023 (Xbox Series X/S)

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