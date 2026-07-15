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Sänger von My Chemical Romance unterbricht Konzert um über Baldur's Gate zu reden, daraufhin schaltet sich Larian ein

Gerard Way bekennt sich als DnD-Fan und gibt zu, dass er Baldur’s Gate 3 noch nachholen muss. Um das zu erklären, nahm er sich sogar Zeit während eines Konzertauftritts.

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Stephanie Schlottag
15.07.2026 | 17:16 Uhr

Wenn diese beiden sich mal nicht blendend verstehen würden. Bild: Twitch.tv Wenn diese beiden sich mal nicht blendend verstehen würden. Bild: Twitch.tv

Konzertplakate sind eine eigene Kunstform. Auf ihnen stehen Liebeserklärungen, Memes, manchmal ernste Botschaften – und gelegentlich Fragen an die Leute auf der Bühne. Zum Beispiel, ob der Sänger einer Rockband schon Baldur’s Gate 3 gespielt hat.

Das wollten Fans von Gerard Way, Sänger der Band My Chemical Romance, wissen. Und Way nahm sich tatsächlich die Zeit, zwischen zwei Songs zu antworten. Hier gibt’s den TikTok-Clip dazu. Keine Sorge wegen der Tonqualität, wir fassen gleich nochmal das Wichtigste zusammen.

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Sänger gibt Wissenslücke zu

Way sagt, er habe das Rollenspiel bisher noch nicht ausprobiert. Er erzählt aber, dass er das originale Baldur’s Gate mochte, ebenso die Erweiterung Icewind Dale. Das sei für ihn ganz nahe an das Gefühl, DnD zu spielen, herangekommen. Ihm habe einfach die Zeit gefehlt, um Teil 2 und später eben Teil 3 zu spielen.

Als großer DnD-Liebhaber, Comic-Autor (unter anderem von Umbrella Academy) und gelegentlicher Gaming-Streamer hat Way sich schon lange klar zum Nerdtum bekannt. Kein Wunder also, dass viele Fans ihn davon überzeugen wollen, dass Baldur’s Gate 3 genau seinen Geschmack treffen würde. Astarion und Gortasch hören eh My Chemical Romance, wir sind da felsenfest überzeugt.

Video starten 1:05:27 Baldur's Gate 3 ist DER Standard für RPGs - und wird es noch lange bleiben

Er scheint auch nicht abgeneigt, im Video fragt er die Fans mit dem Plakat, ob das Spiel gut sei – was mit begeisterten Jubel der Menge bestätigt wird. Da gibt’s ganz klar eine Zielgruppenüberschneidung. 

Inzwischen hat sich auch das Entwicklerstudio Larian eingeschaltet und Way scherzhaft gerügt. 

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Gerard Way von My Chemical Romance, wie du hast noch nicht das von Kritikern ausgezeichnete Dungeons&Dragons-Rollenspiel, Baldur’s Gate 3, gespielt?

Darunter bieten sie dem Sänger auch gleich einen Spiel-Code an. 

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Mal sehen, ob Way doch noch die Zeit für Baldur’s Gate 3 findet, denn aktuell befindet sich die Band auf großer Tour durch Europa. Aber hey, das Rollenspiel ist ja nur so um die 100 Stunden lang, das spielt man doch ganz schnell mal weg. 

Larian arbeitet derweil bereits an ihrem nächsten Spiel Divinity, das auf den Game Awards 2025 enthüllt wurde.

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Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3

Genre: Rollenspiel

Release: 03.08.2023 (PC), 06.09.2023 (PS5), 07.12.2023 (Xbox Series X/S)

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