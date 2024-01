Baldur's Gate 3: Spieler besiegt einen der nervigsten Bosse mit einem Schuh

Wenn Schwerter versagen, fliegen die Schuhe in Baldur's Gate 3.

Improvisation ist das halbe Abenteurerleben: Das weiß jeder, der schon ein paar Tabletop-Runden hinter sich gebracht hat. Und auch im famosen Rollenspiel Baldur's Gate 3 zahlt es sich immer wieder aus, kreativ zu werden – vor allem in Bosskämpfen.

Ein Spieler hat es zum Beispiel geschafft, einen mächtigen Gegner zu erledigen, indem er ihm gezielt Schattenherzens Schuhe an den Kopf geknallt hat. Wie das aussah und wie ihr den Trick sinnvoll selber einsetzt, erfahrt ihr gleich hier.

Der Bosskampf, um den es geht, findet in Akt 1 im Underdark statt. Wenn ihr diesen Teil des Spiels schon abgeschlossen habt, braucht ihr also keine Sorge vor Spoilern zu haben.

Riesiger Golem gegen fliegenden Schuh, wer verliert?

In dem Clip von herobrineisreal6 kämpft seine Truppe gegen Grym, den mächtigen Golemwächter der Adamantschmiede. Der Boss steht bei einem letzten Lebenspunkt, aber Schattenherz kommt einfach nicht nah genug für einen Schlag ran. Also sucht der Spieler krampfhaft nach irgendeiner Fernkampfmöglichkeit und stößt dabei auf das zarte Schuhwerk. Seht selbst:

Zu beachten ist dabei, dass Schattenherz normalerweise ja durchaus Fernkampfattacken beherrscht, herobrineisreal6 hat sie aber zu einer anderen Subklasse umgeskillt. Seine fundierte Begründung: »Kriegs-Domäne macht brrrrrr«.

Das bringt das Werfen in Baldur’s Gate 3: Jeder Charakter kann als Aktion Gegenstände aus dem eigenen Inventar werfen – oder solche, die gerade neben euch liegen. Natürlich dafür vorgesehene Waffen wie Speere oder Rauchbomben. Aber auch Heiltränke (heilen dann die getroffenen Personen), Kleidungsstücke, Steine, lebendige oder tote Goblins, schimmelige Tomaten und und und.

Die Reichweite dafür beträgt üblicherweise 18 Meter und die Stärke eines Charakters bestimmt, welche Gegenstände geworfen werden können. Bei einem Treffer besteht die Chance, euren Gegner umzuwerfen (wenn er nicht gerade ein riesiger Golem ist), was Angriffsvorteile für eure Gruppe bringt und ihn seine halbe Bewegung kostet.

Steffi Schlottag: Einer meiner liebsten Momente in Baldur’s Gate 3 war ebenfalls ein Schuhwurf. Allerdings von Karlach, die gerade als rasende Berserkerin einem Trupp fliegender Schlammmonster gegenüberstand. Sämtliche Speere waren verschleudert, also musste eben der dicke Lederstiefel herhalten. Das hat auch einfach zu gut gepasst, exakt so hätte die Szene auch in einer DnD-Runde stattfinden können: »Mist! Okay. Dann … ziehe ich meinen Stiefel aus und werfe den!!!«.

Was war euer persönlicher bester Wurf in Baldur’s Gate 3? Habt ihr euch mal am berühmten Brennfasswerfen versucht? Das kann vor allem im Goblinlager echt nützlich sein! Oder habt ihr solche Aktionen bisher links liegen lassen, weil euch Angriffe, Zauber und Bomben schon ausreichend beschäftigt haben?