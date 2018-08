Hollywood plant schon seit einiger Zeit mit einer Neuverfilmung von John Carpenters Kultfilm Big Trouble in Little China mit Kurt Russell aus dem Jahr 1986. Für die Hauptrolle ist der derzeit schwer angesagte Actionstar Dwayne Johnson vorgesehen.

Big Trouble in Little China mit Dwayne Johnson

Und während es in den letzten Jahren ziemlich ruhig um die Produktion wurde, gibt nun Hiram Garcia als Produzent des Films im Interview mit Collider ein kurzes Update zum aktuellen Stand der Produktion.

Dabei wartet er mit einer kleinen Überraschung auf. Demnach wird es nun doch kein Remake des Klassikers, sondern vielmehr eine Fortsetzung der Story:

"Es passiert gerade eine Menge. Wir sind im Entwicklungsprozess und ich sage Ihnen, die Idee ist es tatsächlich, kein Remake von 'Big Trouble in Little China' zu machen. Du kannst einen Klassiker wie diesen nicht einfach neu verfilmen, daher planen wir die Geschichte fortzuführen.



Alles, was im Original passiert, existiert und steht für sich. Ich glaube einfach, es gibt nur eine Person, die Jack Burton jemals spielen könnte. Deswegen würde Dwayne Johnson auch niemals versuchen, ihn zu ersetzen.



Es ist eine Fortsetzung und wir stecken tief in der Entwicklung. Ich glaube, dass Sie wahrscheinlich schon bald etwas darüber hören werden."

Sequel statt Remake in Arbeit

Damit steht nun fest, dass Dwayne Johnson doch nicht in die Fußstapfen von Kurt Russell als Jack Burton treten wird, sondern einen völlig neuen Charakter darstellen wird. Wie nun die neue Geschichte aussehen wird, wollte er aber noch nicht verraten. Für das Drehbuch zeigen sich Ashley Miller und Zack Stentz verantwortlich. Einen Regisseur gibt es noch nicht.

Dennoch dürfte es noch eine ganze Weile bis zum Kinostart dauern, denn Hauptdarsteller Dwayne 'The Rock' Johnson ist mit kommenden Filmprojekten, wie San Andreas 2, Jungle Cruise, Jumanji 2, Journey 3: From the Earth to the Moon und einige mehr für die nächsten Jahre voll ausgelastet.

Big Trouble in Little China als Film und Spiel

Im Originalfilm stellt Kurt Russell den Trucker Jack Burton dar, der seinem Freund Wang Chi (Dennis Dun) in Chinatown bei der Suche nach seiner Verlobte aus Peking hilft. Sie wurde von dem Großindustriellen David Lo Pan (James Hong) entführt, der in Wahrheit ein uralter Geist aus dem antiken China ist. Um seinen Fluch zu brechen, benötigt er die junge Frau für ein mysteriöses Ritual.

Nach dem Kinostart im Jahr 1986 erschien ein Jahr später ein passendes Videospiel zum Kinofilm.