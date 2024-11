Kommt schon bald DLC-Nachschub für Black Myth: Wukong? Entwickler macht vielversprechende Andeutung

Black Myth: Wukongs Creative-Director deutet sehr klar an, dass sich Fans des Spiel bereits in Kürze über Neuigkeiten freuen dürfen.

Erneut gibt es im Internet Spekulationen über den baldigen Release einer Erweiterung zu Black Myth: Wukong. Dieses Mal werden sie jedoch nicht von Leaks befeuert, sondern von einem der Entwickler selbst.

Dieser hat nämlich ziemlich konkret gesagt, dass es noch dieses Jahr eine Überraschung für Fans des chinesischen Soulslikes geben wird.

Möglicherweise gibt es dieses Jahr noch einige Überraschungen

Black Myth: Wukong erhielt bei den Golden Joystick Awards eine Auszeichnung als das von Fans gewählte Spiel des Jahres . Um den Award anzunehmen, ging der Game-Science-CEO und Game Director Feng Ji auf die Bühne und hielt eine Dankesrede. Die nutzte er, ähnlich wie Sam Houser bei GTA 6, um eine vielversprechende Andeutung für die Zukunft zu machen.

Wenn ihr Black Myth Wukong bisher nicht gespielt habt, gibt es jetzt einen neuen Grund es doch zu tun. (…) Und natürlich haben einige von euch das Spiel schon beendet. Auch das ist völlig in Ordnung. Folgt uns einfach weiter und möglicherweise gibt es dieses Jahr noch einige Überraschungen.

Worum es sich bei diesen Überraschungen handeln könnte, lässt sich nur spekulieren. In Hinblick auf einen früheren Leak, nach dem um das chinesische Neujahr herum die erste Erweiterung erscheinen soll, könnte es sich tatsächlich um einen DLC handeln.

Das chinesische Neujahr beginnt am 29. Januar 2025. Es könnte also sein, dass Feng Ji nicht daran gedacht hat, dass in den westlichen Ländern das neue Jahr an einem anderen Datum beginnt und im Januar 2025 neue Inhalte erscheinen. Es wäre auch möglich, dass noch im Dezember dieses Jahres die Erweiterung offiziell angekündigt wird und er diese als Überraschung meinte.

Wie bereits erwähnt wurde, sind das alles jedoch nur Spekulationen. Das Einzige, was wirklich sicher zu sein scheint, ist, dass es bis zum 29. Januar 2025 eine Überraschung für Fans von Black Myth: Wukong geben wird - worum auch immer es sich dabei handelt.

Nicht nur Black Myth: Wukong hat einen Golden Joystick Award gewonnen. Auch die Open-World-Hoffnung Grand Theft Auto 6 hat abgeräumt und das, obwohl es noch gar nicht erschienen ist. Die Auszeichnung erhielt es für den Titel, dem die Spielerschaft am meisten entgegenfiebert.