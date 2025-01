Die Sieger der Steam Awards 2024 stehen fest und ein Spiel gewinnt gleich dreifach

Die Steam Awards waren 2024 ein richtiges Affentheater.

Im Nachgang der Game Awards 2024 hat sich der Chefentwickler von Black Myth: Wukong noch darüber geärgert, dass er und sein Team nicht den prestigeträchtigen Preis für das Game of the Year gewonnen haben. Jetzt kann sich der gute Herr doch noch seinen GotY-Award ins Regal stellen, wenn auch nicht den eigentlich beabsichtigten.

Bei den Steam Awards 2024 hat Black Myth nämlich richtig abgeräumt. Gleich dreimal konnte das Action-Adventure von Game Science den Sieg für sich beanspruchen. Aber auch andere Titel durften jubeln. Lasst uns mal gemeinsam schauen, wer so alles vertreten ist.

10:19 Das waren die größten Gaming-Highlights des Jahres 2024!

Affenkrieger, Cowboys, Götter und Höllentaucher

Neben Black Myth haben unter anderem auch God of War Ragnarök, Elden Ring und Red Dead Redemption (Teil 1 gibt es ja endlich für den PC) in einer Kategorie gewonnen. Der Landwirtschafts-Simulator 25 darf sich ebenfalls eine Trophäe auf den Trecker stellen.

Alle Gewinner in der Übersicht

Wer hat abgestimmt? Bei den Steam Awards handelt es sich nicht um einen Jury-, sondern um einen Publikumspreis. Steam-User konnten für ihren Favoriten stimmen. Deshalb verwundert es nicht, dass oft vor allem populäre Spiele gewinnen, die eine entsprechend große Fanbase vorweisen können.

Wie schaut es denn bei euch aus? Verratet uns doch mal in den Kommentaren, was eure Highlights im Jahr 2024 waren! Welcher Titel hat euch in Sachen Gameplay beeindruckt? Welches Spiel konnte euch mit seinem Grafikstil verzaubern? Welcher Soundtrack wird noch lange Zeit in euren Ohren festsitzen? Wir sind gespannt auf eure Favoriten!