Blade Runner bekommt zum ersten Mal seit 25 Jahren ein neues Spiel

Endlich wieder ein Lebenszeichen von Blade Runner - zwar nicht als Film, dafür aber als Detektiv-Spiel.

Auf diese Nachricht haben manche von euch vielleicht ein Vierteljahrhundert gewartet: Ein neues Spiel zu Blade Runner kommt. Der Titel lautet Blade Runner 2033: Labyrinth und es wird das erste hauseigene Spiel von Annapurna. Was ist sonst noch bekannt?

Hier seht ihr den ersten Teaser-Trailer, vollgepackt mit düster-dreckiger Cyberpunk-Stimmung – wie sich das bei Blade Runner eben gehört!

1:27 Blade Runner 2033: Labyrinth haut euch im Trailer pure Atmosphäre um die Ohren

Das steckt hinter Blade Runner 2033: Labyrinth

Was wird das für ein Spiel? Viele Details gibt’s noch nicht, aber es klingt nach einem Action-Adventure mit klassischem Blade-Runner-Setting, also Detektivarbeit und eine Welt voll komplexer Fragen.

Wann spielt die Story und worum geht’s? Die Geschichte von Blade Runner 2033: Labyrinth siedelt sich zwischen dem Originalfilm von 1982 und dem Sequel an, das 2049 spielt. Also genau in der Zeitspanne, über die bisher nur Lückenhaftes bekannt ist.

Es geht ins überbevölkerte und verdreckte Los Angeles, das kürzlich von einem katastrophalen Ereignis erschüttert wurde: dem Blackout. Replikanten-Sympathisanten zündeten im Jahr 2022 einen nuklearen Sprengsatz über der Stadt, der das globale Stromnetz und wichtige Datenbanken des Replikanten-Herstellers Tyrell Corporation zerstörte. Für zehn Tage wurde die Stadt zappenduster und auch viele Jahre danach hielt das entstandene Chaos an.

Wir wissen noch nicht, wen wir im Spiel steuern und wie wir in die offizielle Geschichte passen – aber das wird hoffentlich in naher Zukunft enthüllt! Bis dahin dürfen sich die Blade-Runner-Fans unter euch natürlich in den Kommentaren austoben, verratet uns eure Theorien!

Wann erscheint das Spiel? Ein Release-Datum für Blade Runner 2033: Labyrinth ist noch nicht bekannt. Ihr könnt es aber schon mal bei Steam auf die Wunschliste setzen.

Für welche Plattformen erscheint das Spiel? Blade Runner 2033: Labyrinth erscheint für PC, PlayStation 4 und 5 sowie Xbox One und X/S.

Wer entwickelt das? Annapurna kennt ihr vielleicht schon als Publisher, etwa von Stray oder Outer Wilds. Diesmal entwickelt das Studio erstmals selbst ein Spiel, in Zusammenarbeit mit Alcon Interactive Group, die die Rechte an der Marke verwalten. Als Studio-Lead ist Chelsea Hash an Bord (What Remains of Edith Finch, Solar Ash).