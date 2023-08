Heute vor 25 Jahren erschien ein blutiger Marvel-Film, der seiner Zeit weit voraus war

Heute vor 25 startete Blade in den (amerikanischen) Kinos - beachtet dabei natürlich die Zeitverschiebung. Bildquelle: Marvel/New Line Cinema

Wollt ihr euch alt fühlen? Dann guckt mal auf das Datum. Heute vor 25 Jahren erschien einer der besten Superhelden-Filme, der seiner Zeit weit voraus war. Und ja, damit ist tatsächlich Blade mit Wesley Snipes gemeint, der auf den Comics von Marvel basiert.

Ja, das ist wirklich Marvel

Dem schießwütigen Daywalker in Ledermontur, der sich auf brutalste Art und Weise Blutsauger entledigt, sieht man vielleicht nicht unbedingt an, dass er derselben Vorlage wie Spidey, Iron Man oder Captain America entspringt. Für das Marvel Cinematic Universe ist tatsächlich ein Reboot mit Mahershala Ali in der Hauptrolle geplant, das am 14. Februar 2025 in den Kinos starten soll - mehr dazu in unserer Übersicht zu allen neuen Marvel-Filmen.

Doch zurück zum Thema: Bis es so weit ist, könnt ihr euch immer noch mit der originalen Blade-Reihe die Zeit vertreiben, dessen erster Teil heute noch immer eine verdammt gute Figur macht. Nun ja, zumindest wenn man die wirklich schlecht gealterten CGI-Effekte ignoriert, unter denen gerade der finale Kampf gegen Bösewicht Deacon Frost (Stephen Dorff) leidet.

Erfreuen wir uns doch lieber an den coolen Kämpfen:

(Zumindest) ein Publikumsliebling: Abgesehen davon ist Blade ein ziemliches Fest, bei dem zumindest bei Kritikern die Meinungen stark auseinandergehen. Auf Metacritic kommt der Film mit dem Vampir-jagenden Vampir durchschnittlich auf 47 Punkte, bei Rotten Tomatoes sind es 78. Zuschauer zeigen sich mit 81 beziehungsweise 78 Punkten wesentlich spendabler.

Womit Blade noch immer begeistert: Blade besticht vor allem durch seine brutalen und gut durch-choreographierten Kämpfe, seinen schwarzen Humor und einer ganz eigenen Ästhetik, die Techno-Goth salonfähig gemacht hat. Da passt es direkt, dass die 90er momentan so etwas wie ein Comeback feiern.

Nur ein knappes Jahr später hat dann The Matrix der Wachowski-Schwestern in eine ganz ähnliche Kerbe geschlagen, in dem die Helden ebenfalls schwarze Sonnenbrillen und lange Ledermantel tragen und sich wilde Martial-Arts-Schlägereien liefern. Ich schweife schon wieder ab!

Diese Szene muss man gesehen haben: Noch immer legendär ist natürlich die absolut atmosphärische Eröffnungssequenz im Nachtclub, in der das Wort Blutbad eine völlig neue Bedeutung bekommt. Werft am besten einfach mal selbst einen Blick hinein:

Wo kann ich Blade gerade streamen?

Falls ihr jetzt Blut geleckt habt (hehe), habe ich noch gute Nachrichten für euch. Blade ist aktuell im Abo von Amazon Prime Video enthalten - allerdings nur noch bis zum 1. September 2023. Seid ihr auf den Geschmack gekommen, müsst ihr euch also ranhalten. Bei Netflix oder Disney Plus lässt sich der Daywalker nämlich derzeit nicht blicken.

Wie gut habt ihr Blade mit Wesley Snipes in Erinnerung? Gefällt euch der brutale Film von Marvel um blutsaugende Vampire und den Daywalker? Welcher Teil der Trilogie ist euer Favorit? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an den Reboot für das Marvel Cinematic Universe mit Mahershala Ali? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!