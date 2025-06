Ex-Witcher-Macher holen für ihr neues Rollenspiel echte Schwertkämpfer dazu, damit es so realistisch wie möglich wird

Protagonist Coen ist ein sogenannter Dawnwalker, also halb Mensch, halb Vampir.

Beim polnischen Studio Rebel Wolves entsteht aktuell das Dark-Fantasy-Rollenspiel The Blood of Dawnwalker. Das Team hinter dem Spiel mit dem sperrigen Titel besteht aus zahlreichen Veteranen vom Witcher-Studio CD Projekt Red. Mit düsteren Mittelalter-Welten kennen sich die Entwickler also bestens aus.

Deshalb ist es auch wenig verwunderlich, dass Rebel Wolves seinen Ursprüngen auch bei The Blood of Dawnwalker treu bleiben und für die Kampf- und Magiesysteme des Spiels einen deutlich authentischeren Ansatz verfolgen will, als viele andere aktuelle Fantasy-Rollenspiele.

Beim diesjährigen Summer Game Fest haben die Entwickler einen neuen Trailer zu The Blood of Dawnwalker präsentiert, der euch in die düstere Spielversion eines mittelalterlichen Europas eintauchen lässt. Allein die Musik des Videos erinnert bereits stark an The Witcher 3; auch wuchtige Kämpfe gibt es in dem Clip zu sehen.